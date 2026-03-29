إلهام أبو الفتح
طه جبريل
فن وثقافة

رنا أبو السعود تحسم الجدل حول بوم تيكا بوم: صوت والدي وليس أحمد عدوية

يارا أمين

حسمت رنا أبو السعود الجدل المثار مؤخرًا حول أغنية “بوم تيكا بوم”، بعد تداولها على نطاق واسع ونسبها للفنان أحمد عدوية.

ونشرت رنا فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، أكدت خلاله أن المقطع الشهير “هم تيكا تيكا هم هم” ليس بصوت أحمد عدوية كما يعتقد البعض، موضحة أنه يعود لوالدها الملحن الراحل حسن أبو السعود.

وأعربت عن استيائها من تكرار هذا الخطأ، مشددة على ضرورة تصحيح المعلومة، خاصة أن الصوت يعود لوالدها وليس لعدوية.

حسن أبو السعود

حسن أبو السعود، هو ابن مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وينتمي لأسرة فنية فوالده كان من أمهر عازفي آلة الكلارينيت الموسيقية وأصبح رئيساً لإذاعة ليبيا في أواخر الستينيات حيث قضى حسن طفولته، وتخرج في كلية التجارة بجامعة القاهرة 1970.

بدأ حسن أبو السعود مسيرته كعازف "أكورديون" في "فرقة صلاح عرام" الموسيقية، ثم ترك الفرقة وسافر إلى اليابان بصحبة فرقة رضا للفنون الشعبية حيث درس الموسيقى الغربية على يد مدرس ياباني.

وتجول مع فرقته في بلدان أوروبية عدة للعمل ودراسة الموسيقى الغربية، وتدرج في العمل النقابي، حتى أصبح نقيبًا للموسيقيين عام 2004.

لحّن حسن أبو السعود لمعظم مطربي الثمانينيات والتسعينيات ومنهم "هاني شاكر، محمد منير، راغب علامة، خالد عجاج، سميرة سعيد، نانسي عجرم، شيرين عبدالوهاب، وردة، أصالة".

لحّن الراحل ما يقرب من 1500 لحن ووضع الموسيقى التصويرية لنحو 85 فيلما سينمائيا ومنها (العار - حاز عنه جائزة أحسن موسيقى تصويرية، الكيف - ونال عنه جائزة أحسن موسيقى تصويرية، جري الوحوش، 4 في مهمة رسمية- ونال عنه جائزة أحسن موسيقى تصويرية، بطل من ورق، شادر السمك، سلام يا صاحبي، البيضة والحجر، لن أعيش في جلباب أبي- حاز عنه جائزة أحسن موسيقى تصويرية، نحن لا نزرع الشوك - حاز عنه جائزة أحسن موسيقى تصويرية، مسلسل بكيزة وزغلول، حنفي الأبهة).

هل سيتم تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس بسبب الأمطار؟|توضيح عاجل الآن

