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رياضة

بدء المرحلة الثانية من معسكر جمعية اللاعبين المحترفين بالأسيوطي غدا

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 06:35 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعى
تنطلق غدا المرحلة الثانية من المعسكر التأهيلي لجمعية اللاعبين المحترفين للاعبين غير المقيدين بأندية وذلك بعد انتهاء فترة التأهيل الأولى.. فى إطار جهود الجمعية المصرية للاعبين المحترفين برئاسة الكابتن مجدى عبدالغني للقضاء علي البطالة داخل الملاعب المصرية.

وأكد حمزة عبدالوهاب مدير شؤون اللاعبين بالجمعية والمشرف على المعسكر ان هناك ٢٧ لاعبا انتظموا فى المعسكر منذ اليوم الأول وتم تجهيزهم بدنيا على مدار الأسبوع الماضي، والمعسكر يسير بشكل منتظم وتم توفير كافة الإمكانيات لنجاح المعسكر فيما أكد وائل حبيب مدير المعسكر انه تم توفير كافة الإمكانيات لنجاح المعسكر الذى يقام بقرية الاسيوطى من خلال وجود عدد من الملاعب المجهزة ومراكز التأهيل.

وأضاف أن هناك عددا من الوكلاء والسماسرة وكذا اندية الدرجة الثانية زاروا المعسكر من أجل مشاهدة هؤلاء اللاعبين تمهيدا للتعاقد مع عدد منهم كما تم تجهيز عدد من المباريات الودية .

فيما أضاف الكابتن أبو العينين شحاتة المدير الفني لمعسكر الجمعية أن هناك عددا من اللاعبين المتميزين موجودون بالمعسكر ولديهم الإمكانيات للانضمام إلى أفضل الأندية المصرية بالإضافة إلى وجود لاعبين لديهم تجارب احترافية سريعة وأضاف أن المرحلة الثانية من المعسكر سوف يتخللها عدد من المباريات الودية مع بعض اندية دورى الدرجة الثانية من أجل تسويق هؤلاء اللاعبين.

يذكر ان الجهاز الفنى لمنتخب الجمعية بقيادة ابو العينين شحاته ويساعده الكابتن محمد بدر مدربا عاما والكابتن سيد توفيق مدرب حراس مرمى الإسماعيلي.
بدء المرحلة الثانية من معسكر جمعية اللاعبين المحترفين بالأسيوطي غدا
بدء المرحلة الثانية من معسكر جمعية اللاعبين المحترفين بالأسيوطي غدا
بدء المرحلة الثانية من معسكر جمعية اللاعبين المحترفين بالأسيوطي غدا
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