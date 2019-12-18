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رياضة

كأس الرابطة.. راشفورد يقود مانشستر يونايتد أمام كولشيستر

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 09:31 م
ماركوس راشفورد
ماركوس راشفورد
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إسماعيل محمود
أعلن النرويجي أولي سولشاير، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، تشكيل فريقه، وذلك لملاقاة نظيره نادي كولشيستر، ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية"كأس الكاراباوا ".

وجاء التشكيل كالآتي:

في حراسة المرمى: روميرو

خط الدفاع: أشلي يونج - توانزبي - ماجواير - لوك شاو

خط الوسط: نيمانيا ماتيتش - أندريس بيريرا - خوان ماتا

خط الهجوم: أنطوني مارسيال - ماركوس راشفورد - جرين وود

وتقام المباراة في العاشرة من مساء اليوم على ملعب الأولد ترافورد، معقل الشياطين الحمر مانشستر يونايتد.
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