ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أبو الغيط: أحداث 2011 كانت انطلاقة لتدخل العالم في الشأن العربي

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 09:45 م
احمد ابو الغيط
احمد ابو الغيط
Advertisements
توك شو
قال أمين عام جامعة الدول العربية، الدكتور أحمد أبو الغيط، إن التدخلات الخارجية في الشأن العربي أصبحت حادة للغاية وبشكل غير مسبوق، والتي بدأت بغزو العراق، حيث أصيب الوطن العربي بضربة قاتلة.

وتابع "أحمد ابو الغيط"، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "كل يوم"، المذاع علي قناة "اون إي" الفضائية"، أن الهيمنة الإيرانية على الوطن العربي غير مسبوقة، التي تمتد من العراق حتي البحر الأبيض المتوسط، التي تظهر في كل تصريحات المسئولين الإيرانيين في كافة المحافل الدولية.

أن أحداث 2011 هزت فكرة الدولة الوطنية في العالم العربي، مؤكدا "أنا أرفض مصطلح الربيع العربي منذ بداية تلك الأحداث".

لافتا، إلي أن أحداث 2011 كانت انطلاقة للتدخل في الشأن العربي، مثلما فعلت تركيا، وسعت لاحتلال الوطن العربي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قدم لها أكبر خدمة.. صحيفة أمريكية: ترامب أضاع فرصة عمره مع إيران

التحالف المصري – الكردي ضد أردوغان

أبو الغيط يقاطع محاور الجلسة ويرفض مصطلح الربيع العربي.. فيديو

أحمد موسى: أشكر أبو الغيط على وصفه الربيع العربى بالدمار ..فيديو

ترشيحاتنا

هي وقحة وهو شرير.. الوجه الآخر لإيفانكا ترامب وجاريد كوشنر

هل يجوز للرجل تهذيب حاجبيه؟ .. الإفتاء تجيب

اول مرة في تاريخه | صلاح يقود ليفربول لـ نهائي كأس العالم للأندية بعد الفوز على مونتيري 1/2

شاهد.. آخر ظهور لـ كهربا بعد انضمامه للنادي الأهلي

هل الصلاة قبل أذان الفجر بعشر دقائق تعد من قيام ليل

بعد فيديوهاتها الفاضحة | الممثلة السورية تنشر صورة أخرى جريئة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدت متأثرة | نجوم الفن في عزاء والد سهر الصايغ

للمرة الأولى فى الصعيد.. فريق للباليه في المنيا .. صور

مواعيد مباريات المنتخب الأوليمبي في أولمبياد طوكيو 2020 .. صور