أبو الغيط: أحداث 2011 كانت انطلاقة لتدخل العالم في الشأن العربي

قال أمين عام جامعة الدول العربية، الدكتور أحمد أبو الغيط، إن التدخلات الخارجية في الشأن العربي أصبحت حادة للغاية وبشكل غير مسبوق، والتي بدأت بغزو العراق، حيث أصيب الوطن العربي بضربة قاتلة.





وتابع "أحمد ابو الغيط"، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "كل يوم"، المذاع علي قناة "اون إي" الفضائية"، أن الهيمنة الإيرانية على الوطن العربي غير مسبوقة، التي تمتد من العراق حتي البحر الأبيض المتوسط، التي تظهر في كل تصريحات المسئولين الإيرانيين في كافة المحافل الدولية.





أن أحداث 2011 هزت فكرة الدولة الوطنية في العالم العربي، مؤكدا "أنا أرفض مصطلح الربيع العربي منذ بداية تلك الأحداث".



