الأسطورة الحية | بوفون يواصل كتابة التاريخ برقم جديد متفوقًا على توتي وزانتي

شارك الحارس الإيطالي المخضرم جالويجي بوفون أمام سامبدوريا في الجولة الـ 17 بقميص يوفنتوس، في المباراة التي تحمل الرقم 647 في مسيرته بالدوري الإيطالي بقميص بارما ويوفنتوس.



مباراة اليوم جعلت بوفون يعادل رصيد الأسطورة الإيطالية باولو مالديني في عدد المباريات التي خاضها بالدوري الإيطالي عبر تاريخه مع ميلان.



وتفوق بوفون على زميله السابق أليساندرو ديل بيرو وكل من فرانشيسكو توتي قائد روما وخافيير زانيتي قائد إنتر حيث أعتزلوا دون تحقيق هذا الرقم.



جدير بالذكر ان يوفنتوس يتساوى مع إنتر ميلان فى صدارة الدوري الإيطالي برصيد 39 نقطة لكل منهما.



لكن النيراتزوري يتفوق بفارق الأهداف على إنتر ميلان جعله محتلًا صدارة الكالشيو .