ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الأسطورة الحية | بوفون يواصل كتابة التاريخ برقم جديد متفوقًا على توتي وزانتي

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 09:45 م
بوفون
بوفون
Advertisements
أحمد هاني
شارك الحارس الإيطالي المخضرم جالويجي بوفون أمام سامبدوريا في الجولة الـ 17 بقميص يوفنتوس، في المباراة التي تحمل الرقم 647 في مسيرته بالدوري الإيطالي بقميص بارما ويوفنتوس.

مباراة اليوم جعلت بوفون يعادل رصيد الأسطورة الإيطالية باولو مالديني في عدد المباريات التي خاضها بالدوري الإيطالي عبر تاريخه مع ميلان.

وتفوق بوفون على زميله السابق أليساندرو ديل بيرو وكل من فرانشيسكو توتي قائد روما وخافيير زانيتي قائد إنتر حيث أعتزلوا دون تحقيق هذا الرقم.

جدير بالذكر ان يوفنتوس يتساوى مع إنتر ميلان فى صدارة الدوري الإيطالي برصيد 39 نقطة لكل منهما.

لكن النيراتزوري يتفوق بفارق الأهداف على إنتر ميلان جعله محتلًا صدارة الكالشيو .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يوفنتوس يسعى لاستعادة صدارة الدوري الإيطالي على حساب ميلان الجريح

بث مباشر.. مباراة يوفنتوس وميلان في الدوري الإيطالي

ذئاب روما تسعى لافتراس بريشيا بالدوري الإيطالي

يوفنتوس في مهمة تأمين صدارة الدوري الإيطالي أمام ساسولو

إنتر ميلان في مهمة سهلة أمام سبال بالدوري الإيطالي

يوفنتوس يسقط في فخ التعادل أمام ساسولو ويمهد طريق إنتر ميلان للصدارة.. فيديو

ترشيحاتنا

هل الاستحمام يغني عن الغسل .. الإفتاء: يرفع الجنابة بشرط |فيديو

استبعاد رمضان صبحي.. تعرف على قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي

أحلى كريزة.. كندة علوش تظهر بتسريحة شعر جديدة في إطلالة شتوية

أحمد موسى يكشف رسالة حسني مبارك له عن شرم الشيخ | فيديو

كارثة صحية.. أضرار غير متوقعة لتدخين السجائر الالكترونية

هل الصلاة قبل أذان الفجر بعشر دقائق تعد من قيام ليل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدت متأثرة | نجوم الفن في عزاء والد سهر الصايغ

للمرة الأولى فى الصعيد.. فريق للباليه في المنيا .. صور

مواعيد مباريات المنتخب الأوليمبي في أولمبياد طوكيو 2020 .. صور