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رياضة

الأهلي يسعى لمواصلة انتصاراته في مواجهة قوية أمام الإسماعيلي

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 09:54 ص
صدى البلد
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نور عادل
يصطدم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بمنافسه الإسماعيلي اليوم "الخميس" باستاد المكس بالإسكندرية بالمباراة المقرر انطلاقها في السابعة والنصف مساءً في إطار الأسبوع التاسع من عمر الدوري الممتاز.

ويدخل النادي الأهلي المباراة وهو يسعي  لاستكمال سلسلة انتصاراته في الدوري التي نجح في تحقيقها، حيث فاز الأهلي في 6 مباريات خاضهم حتى الآن.

ويسعى الجهاز الفني للنادي الأهلي في تخطي عقبة الإسماعيلي في مواجهة اليوم رغم الغيابات الكثيرة التي يعاني منها الفريق خلال الفترة الحالية، أبرزها غياب نجميه أحمد فتحي ورمضان صبحي عن قائمة تلك المباراة.

وعلى الجانب الآخر يدخل الإسماعيلي المباراة بقيادة مديره الفني المؤقت أدهم السلحدار، وهو يسعى إلى تحقيق الانتصار الثالث على التوالي منذ تولي الفريق مؤقتًا عقب رحيل الصربي ميودراج يسيتش عن تدريب الفريق.

ويعول السلحدار على حماس اللاعبين وعلى أن تلك المباراة لها حسابات خاصة، ولا تخضع إلى ظروف الفريق التي يمر بها خلال الموسم الحالي.

ويدخل الأهلي المباراة وهو متربع على صدارة الدوري الممتاز برصيد 18 نقطة من 6 مباريات فوز، بينما يأتي الإسماعيلي في المركز السادس برصيد 13 نقطة متساوي مع كل منه سموحة والزمالك، وذلك في الفوز في 4 مباريات والتعادل في مواجهة وحيدة والخسارة في 3 مباريات.
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