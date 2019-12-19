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رياضة

«أهلي 2004» يواجه بيراميدز في بطولة الجمهورية

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 11:19 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2004 اليوم مع ضيفه بيراميدز، في المباراة التي تقام بينهما على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة 14 لبطولة الجمهورية، والتي تأتي في افتتاح الدور الثاني من المسابقة.

و يخوض الأهلي مباراة الغد بعد ما حقق فوزًا مثيرًا على المقاولون العرب بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، ضمن الجولة 12، ولم يلعب الفريق ضمن الجولة 13، حيث لم تكن له مباراة نظرًا لإقامة البطولة بمشاركة 13 فريقًا، ولكنه يأمل في مواصلة تحقيق النتائج الجيدة وحصد ثلاث نقاط جديدة أمام بيراميدز، كما فعلها في افتتاح البطولة عندما فاز عليه في ملعبه بنتيجة 4 - 1. 

ويمتلك الأهلي في رصيده ٢٥ نقطة، بعدما فاز في ٧ مباريات وتعادل في ٤ مباريات وخسر مرة واحدة، حيث فاز على بيراميدز وطنطا بنتيجة ٤ – ١ في المباراتين، وعلى وادي دجلة ٤ – ٢، وتعادل سلبيًا مع المقاصة، وخسر أمام الزمالك صفر – ٢، وتعادل مع الجونة ١ – ١، وفاز على إنبي ٦ – ١، وعلى سموحة ٣ – ٢، وتعادل مع حرس الحدود سلبيًا، وفاز على الإسماعيلي ٧ – صفر، وتعادل مع الإنتاج الحربي سلبيًا، وفاز على المقاولون ٤ – ٣، مسجلًا ٣٣ هدفًا مقابل ١٣ هدفًا في مرماه. 

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٤ بالأهلي ياسر ريان مديرًا فنيًا، وعبد الله فاروق مدربًا عامًا، وأنور وجدي مدربًا لحراس المرمى، وعمار فتحي إداري الفريق، وسيد الغزاوي طبيب الفريق، ومحمد نحلة معد بدني، وأحمد شوقي إخصائي التدليك.
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