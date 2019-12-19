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اقتصاد

إثيوبيا تلجأ إلى السعودية | تفاصيل

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 02:20 م
صدى البلد
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رويترز
قالت حكومة إثيوبيا يوم الخميس إن البلاد ستحصل على قرضين من السعودية بقيمة 140 مليون دولار من أجل مشروعات للبنية التحتية والطاقة، وذلك في إشارة جديدة إلى دعم الدولة الخليجية الغنية بالنفط لرئيس الوزراء أبي أحمد.

وقال مكتب رئيس الوزراء على تويتر بعد لقاء أبي أحمد مع وفد من صندوق التنمية الحكومي السعودي إنه سيتم توجيه القرضين إلى إنشاء طرق ومحطات للطاقة الشمسية وإمداد المياه.

وبعد فترة قصيرة من تولي أبي المنصب، تعهدت الإمارات في يونيو 2018 بمساعدات واستثمارات بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

وفي الأسبوع الماضي، تعهد البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بما إجماليه 5.9 مليار دولار لدعم الإصلاحات الاقتصادية في إثيوبيا.
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