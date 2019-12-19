ولي أمر طالب يقتحم مدرسة بالمرج.. ومدير المدرسة يتصالح

اقتحم ولى أمر و2 من أقاربه، مدرسة على ابن أبى طالب التابعة لإدارة المرج التعليمية بالقاهرة خلال اليوم الدراسى وتعدوا بدنيا ولفظيا على أنور صافى مدير المدرسة بسبب تعنيفه لنجلهم فى طابور الصباح لعدم إلتزامه بأداء تحية العلم وتم استدعاء الشرطة لمواجهه اعتداء الأهالى على مدير المدرسة.



ووجه خلف الزناتى نقيب المعلمين رئيس اتحاد المعلمين العرب، سيد آدم رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بشرق القاهرة لمسانده مدير المدرسة فى شكواه وحمايه حقه القانونى والمعنوى.



وتحركت بشكل عاجل النقابة الفرعية للمعلمين وتوجه محمد إمام أمين صندوق النقابة الفرعية للمعلمين بشرق القاهرة لقسم الشرطة يرافقه المحامى الخاص بالنقابة الفرعية لمساندة مدير المدرسة فى شكواه ضد أولياء الأمور الذين تعدوا عليه.



وبعد تدخل عدد من الوسطاء وافق أنور صافى مدير المدرسة التنازل عن شكواه وتم الصلح بين الطرفين، عقب اعتذار ولى الأمر وأقاربه عما بدر منهم، وتأكيدهم على احترام مدير المدرسة والتعهد بعدم تكرار فعلتهم.