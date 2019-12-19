استجابة لـ صدى البلد.. محافظ مطروح يتفقد علوش ويوجه بوقف تسرب مياه الصرف

مشكلة تسرب مياه الصرف الصحي بمنطقة علوش بمدينة مرسى مطروح أحد أهم الملفات العاجلة التي تم التنويه عنها في ملف نشر بموقع صدى البلد، كملفات تنتظر محافظ مطروح الجديد.
وكلف اللواء خالد شعيب محافظ مطروح فور وصوله إلى أرض المحافظة المحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير العام بدراسة المشكلة، ووضع حلول عاجلة لها وتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين.
قام محافظ مطروح اليوم، الخميس، بجولة ميدانية لقرية علوش للوقوف على الحلول المناسبة التي يمكن الإسراع في تنفيذها لمشكلة تسرب مياه الصرف على الطبيعة هناك وتخفيف معاناة أهالى القرية والحفاظ على البيئة والصحة العامة والمظهر الحضارى.
واستمع محافظ مطروح لعدد من الأهالي موجها لمجلس مدينة مرسى مطروح بسرعة تطهير مجرى المياه المار بالقرية وسرعة دراسة البدء في نقل مياه الصرف بعيدا بالمنطقة المقترحة التى تم اختيارها بعد دراسات للاستشعار عن بعد وإمكانية زراعتها والمقدرة بمساحة نحو ٢٠٠٠ فدان .
كما استمع لمسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحى بعدد المحطات الموجودة منها محطة بطاقة ٢٥ ألف م٣ ومحطة ثنائية جار استلامها بطاقة ٣٥ ألف م٣، بالإضافة إلى محطة معالجة ثلاثية جار إنشائها، حيث سيتم وقف المحطة القديمة مع تشغيل المحطة الجديدة.
كما وجه شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسرعة مراجعة وصلات توصيل مياه الشرب بالقرية ومتابعة وصولها إلى الأهالي.
وتفقد محافظ مطروح محطة رفع مياه الصرف الصحى إلى الغابة الشجرية وأحواض التجميع، حيث استمع محافظ مطروح إلى شرح من الأجهزة التنفيذية المعنية للمشكلة على الواقع وما ترتب عليها من أضرار، موجها بتشغيل محطة الرفع إلى الغابة الشجرية مع متابعة توصيل كابل كهرباء لتشغيل المحطة بدلا من مولد الديزل، ومراجعة موقف العمالة بالمحطة والجهة المسئولة عن صرف رواتبهم.
ويعود أصل المشكلة، إلى منتصف تسعينيات القرن الماضى، عندما قررت الهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحى إقامة محطة معالجة فى مطروح، وقتها أرسلت خبراء من كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية لاختيار المكان المناسب والاستفادة من مخرجات المعالجة فى إقامة غابة مساحتها 2058 فدانا وبطاقة 25 ألف متر مكعب.
ولكن لم تراع تلك الدراسة احتمالات تزايد معدلات مياه الصرف الصحى نتيجة للزيادة السكانية المستقبلية، بالإضافة إلى ازدحام مدينة مرسى مطروح فى موسم الصيف نتيجة قدوم المصطافين، الذين يتجاوز عددهم فى موسم الصيف كل من الأعوام 6 ملايين شخص.
ونتج عن هذه العيوب حدوث مشاكل كبرى من تلف لزراعات التين والزيتون بسبب تسرب مياه الصرف من المحطة وكذلك اختلاط مياه الشرب في آبار المواطنين بمياه الصرف الصحي.
وكلف اللواء خالد شعيب محافظ مطروح فور وصوله إلى أرض المحافظة المحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير العام بدراسة المشكلة، ووضع حلول عاجلة لها وتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين.
قام محافظ مطروح اليوم، الخميس، بجولة ميدانية لقرية علوش للوقوف على الحلول المناسبة التي يمكن الإسراع في تنفيذها لمشكلة تسرب مياه الصرف على الطبيعة هناك وتخفيف معاناة أهالى القرية والحفاظ على البيئة والصحة العامة والمظهر الحضارى.
واستمع محافظ مطروح لعدد من الأهالي موجها لمجلس مدينة مرسى مطروح بسرعة تطهير مجرى المياه المار بالقرية وسرعة دراسة البدء في نقل مياه الصرف بعيدا بالمنطقة المقترحة التى تم اختيارها بعد دراسات للاستشعار عن بعد وإمكانية زراعتها والمقدرة بمساحة نحو ٢٠٠٠ فدان .
كما استمع لمسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحى بعدد المحطات الموجودة منها محطة بطاقة ٢٥ ألف م٣ ومحطة ثنائية جار استلامها بطاقة ٣٥ ألف م٣، بالإضافة إلى محطة معالجة ثلاثية جار إنشائها، حيث سيتم وقف المحطة القديمة مع تشغيل المحطة الجديدة.
كما وجه شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسرعة مراجعة وصلات توصيل مياه الشرب بالقرية ومتابعة وصولها إلى الأهالي.
وتفقد محافظ مطروح محطة رفع مياه الصرف الصحى إلى الغابة الشجرية وأحواض التجميع، حيث استمع محافظ مطروح إلى شرح من الأجهزة التنفيذية المعنية للمشكلة على الواقع وما ترتب عليها من أضرار، موجها بتشغيل محطة الرفع إلى الغابة الشجرية مع متابعة توصيل كابل كهرباء لتشغيل المحطة بدلا من مولد الديزل، ومراجعة موقف العمالة بالمحطة والجهة المسئولة عن صرف رواتبهم.
ويعود أصل المشكلة، إلى منتصف تسعينيات القرن الماضى، عندما قررت الهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحى إقامة محطة معالجة فى مطروح، وقتها أرسلت خبراء من كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية لاختيار المكان المناسب والاستفادة من مخرجات المعالجة فى إقامة غابة مساحتها 2058 فدانا وبطاقة 25 ألف متر مكعب.
ولكن لم تراع تلك الدراسة احتمالات تزايد معدلات مياه الصرف الصحى نتيجة للزيادة السكانية المستقبلية، بالإضافة إلى ازدحام مدينة مرسى مطروح فى موسم الصيف نتيجة قدوم المصطافين، الذين يتجاوز عددهم فى موسم الصيف كل من الأعوام 6 ملايين شخص.
ونتج عن هذه العيوب حدوث مشاكل كبرى من تلف لزراعات التين والزيتون بسبب تسرب مياه الصرف من المحطة وكذلك اختلاط مياه الشرب في آبار المواطنين بمياه الصرف الصحي.