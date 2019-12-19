AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بروتوكول تعاون بين اتحاد كرة السلة وقطاع المعاهد الأزهرية

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 03:48 م
علاء زهران عضو مجلس
علاء زهران عضو مجلس إدارة الاتحاد
Advertisements
عبدالله هشام
وقع مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، بروتوكول تعاون مع الإدارة المركزية لرعاية الطلاب (الإدارة العامة للرعاية الرياضية بقطاع المعاهد الأزهرية) من أجل عقد دورات تدريب للعبة كرة السلة لمعلمي ومعلمات التربية الرياضية بالأزهر الشريف للعام الدراسي 2019 – 2020.

وأعلن المستشار علاء زهران عضو مجلس إدارة الاتحاد عن متطلبات التقدم للحصول على دورة التدريب بعد الاتفاق مع الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر الشريف والتي تتمثل في صورة بطاقة الرقم القومي مع 2 صورة شخصية.

ويأتي البرنامج الزمني للدورة كالآتي:

اليوم الأول: محاضرات في المنهج العلمي لكرة السلة (6 ساعات)
اليوم الثاني: محاضرات في أسس المبادئ العلمية لتدريب الناشئين (6 ساعات)
اليوم الثالث: تعليم المهارات الأساسية لكرة السلة (6 ساعات)
اليوم الرابع: اختبار تحريري وعملي (ساعتان)
ويحصل جميع الدارسين على شهادة إتمام الدراسات معتمدة من الاتحاد المصري لكرة السلة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

تدريبات خاصة لمحمد عبدالمنعم في مران الأهلي

حلق يا نسر.. تعليق ناري من لاعب الأهلي السابق قبل مباراة الإسماعيلي

بـ فستان قصير.. الراقصة دينا تبهر الجمهور بأنوثتها مع يسرا

أول تعليق من كلوب على انضمام مينامينو إلى ليفربول

كارتيرون يصدر فرمان بعودة نجم الزمالك المعار لـ الواد المغربى فى يناير

اعرف شروط الحصول على «معاش إضافي» في قانون التأمينات الجديد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان قصير.. زوجة عماد متعب تبهر الجمهور بأنوثتها

بـ فستان قصير.. الراقصة دينا تبهر الجمهور بأنوثتها مع يسرا

تشييع جنازة وزير قطاع الأعمال الأسبق من مسجد الشربتلي.. صور