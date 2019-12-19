بـ الجينز المقطع.. هيدي كرم بإطلالة كاجوال على إنستجرام

نشرت الفنانة هيدي كرم صورة جديدة لها على حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات انستجرام، لتشارك جمهورها أحدث إطلالاتها.



وتألقت هيدي كرم في إطلالة شتوية أنيقة، حيث اختارت سترة، مع بنطال جينز مقطوع وهاف بوت باللون البنى الطويل منحها إطلالة أنيقة.



يذكر أن أحدث مشاركات الفنانة هيدي كرم الدرامية مسلسل "الزوجة 18" بطولة حسن الرداد، محمود البزاوي، وناهد السباعي، وسلوى خطاب، وإيناس كامل من إخراج مصطفى فكري.



كما شاركت هيدي كرم أيضًا في مسلسل «كلبش 3»، الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي 2019، وهو بطولة أمير كرارة، وتاليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى.



«كلبش 3» تدور أحداثه حيث يتقدم (سليم الأنصاري) باستقالته من وزارة الداخلية إلى اللواء (جلال خطاب)، ولكن الأخير يعترض بشدة على هذا الطلب، وفي نهاية الأمر وبعد إلحاح يرضخ لطلب الاستقالة، ويتجه (سليم) بعد ذلك لتأسيس شركة أمن، ويشاركه (أكرم صفوان)، لكن فيما بعد تظهر بعض الخلافات بينهما، تتحول إلى عداوة وصراعات