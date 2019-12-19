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رياضة

ديسابر الراحل بلا هزيمة في الكونفدرالية | مشوار مميز للفرنسي مع بيراميدز

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 06:37 م
ديسابر
ديسابر
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عمرو ابوبكر
اتفق مسئولو نادى بيراميدز على إنهاء التعاقد بالتراضى مع الفرنسي سيباستيان ديسابر بعد الخسارتين اللتين تلقاهما الفريق مؤخرا أمام الزمالك والجونة بالدوري المصري الممتاز.

عقد المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز جلسة مهمة اليوم، مع ديسابر من أجل مناقشة موقف الفريق بعد الخسارتين الأخيرتين في الدوري الممتاز أمام الزمالك والجونة.

وأتمت الإدارة التنفيذية كافة الاتفاقات المالية مع المدير الفني لإنهاء التعاقد بشكل رسمي وبصورة ودية، وتمنت له التوفيق في خطواته القادمة.

ويرصد لكم موقع صدى البلد كشف حساب ديسابر مع بيراميدز:

تولى ديسابر قيادة الفريق فى 18 يوليو الماضى حيث أشرف ديسابر على تدريب الفريق خلفًا لـ الأرجنتيني رامون دياز وشارك معهم في 19 مواجهة، فاز في 12 مباراة، وتعادل في أربع مواجهات، بينما تلقى خسارتين أمام الزمالك والجونة.

حقق ديسابر 11 فوز خلال مسيرته مع بيراميدز ، منهم فوز على الأهلي بهدف دون رد، وتعادل أربع مباريات من بينهم مباراة في بطولة الكونفدرالية الأفريقية أمام منافسه بلوزداد الجزائري.

وتلقى بيراميدز الهزيمة في 3 مباريات آخرها لقاء الجونة الذي تغلب خلالها النادي الساحلي بثلاثية مقابل هدفين، وعلى يد الزمالك مرتين في نهائي كأس مصر، وفي بطولة الدوري الموسم الحالي.

ويعد مشوار ديسابر مع بيراميدز في البطولة الأفريقية، بلا هزيمة حيث فاز ديسابر في جميع مبارياته ما عدا مباراة بلوزداد الجزائري التي تعادل خلالها 1-1.
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