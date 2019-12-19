أول تصريح لرئيس الوزراء اللبناني المكلف حسان دياب

قال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، حسان دياب، في كلمة له من قصر بعبدا "تبلغت من الرئيس عون نتائج الاستشارات النيابية الملزمة وتكليفي بمهمة تشكيل الحكومة العتيدة وأتوجه بالشكر العميق الى الرئيس والنواب على الثقة التي منحوني إياها".



وأضاف: سأعمل بالاتفاق مع الرئيس عون واستنادا الى الدستور لتكون حكومة على مستوى تطلعات اللبنانيين تحقق مطالبهم وتطمئنهم الى مستقبلهم وتنقل البلد من حالة عدم التوازن الى حالة الاستقرار عبر خطة اصلاحية واقعية تأخذ طريقها الى التنفيذ سريعًا".



وتابع: " سأتوسع في المشاورات التي أجريها لتشمل القوى والأحزاب السياسية وأيضا الحراك الشعبي للانطلاق بحكومة فاعلة تستند الى إرادة شعبية".



وأكد حسان دياب أن لبنان يواجه أزمة وطنية لا تسمح بترف المعارك السياسية والشخصية بل تحتاج الى وحدة وطنية تحصن البلد وتعطي دفعًا لعملية الانقاذ من أجل الخروج من حالة الشك الى حالة اليقين واستعادة ثقة اللبنانيين بوطنهم".