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اقتصاد

أكثر 5 أسهم انخفاضا بالبورصة اليوم

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 08:29 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
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محمد صبيح
ينشر صدى البلد قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا خلال تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع والتي جاءت كالتالي:

1- حق الاكتتاب لشركة بلتون المالية القابضة بسعر إغلاق 0.269 جنيه بنسبة تراجع بلغت 17.74%

2- العربية لاستصلاح الأراضى إغلاق 7.860 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.97%

3- المهندس للتأمين بسعر إغلاق 9.260 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.58%

4- المصرية للدواجن بسعر إغلاق 1.545 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.98%

5- بلتون المالية القابضة إغلاق 2.430 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.71%

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الخميس - اخر جلسات الأسبوع- وسط ارتفاع مؤشر الأسهم القيادية.

وارتفع رأس المال السوقي بنحو 300 مليون جنيه مسجلا مستوى 701,8 مليار جنيه.

وارتفع ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺴﻮﻕ إيجي إكس 30 ﺑﻨﺴﺒﺔ 0.31% مسجلا مستوى 13837 نقطة، فيما تراجع ﻣﺆﺷر إيجي إكس 50 بنسبة 0.32% مسجلا ﻣﺴﺘﻮﻯ 1971 نقطة.

بينما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنسبة 0.15% مسجلا مستوى 529 نقطة، وارتفع المؤشر الأوسع نطاقا إيجي إكس 100 بنسبة 0.01% مسجلا 1393 نقطة.
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