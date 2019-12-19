أكثر 5 أسهم انخفاضا بالبورصة اليوم

بسعر إغلاق 0.269 جنيه بنسبة تراجع بلغت 17.74%



2- العربية لاستصلاح الأراضى إغلاق 7.860 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.97%



3- المهندس للتأمين بسعر إغلاق 9.260 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.58%



4- المصرية للدواجن بسعر إغلاق 1.545 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.98%



5- بلتون المالية القابضة إغلاق 2.430 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.71%



تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الخميس - اخر جلسات الأسبوع- وسط ارتفاع مؤشر الأسهم القيادية.



وارتفع رأس المال السوقي بنحو 300 مليون جنيه مسجلا مستوى 701,8 مليار جنيه.



وارتفع ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺴﻮﻕ إيجي إكس 30 ﺑﻨﺴﺒﺔ 0.31% مسجلا مستوى 13837 نقطة، فيما تراجع ﻣﺆﺷر إيجي إكس 50 بنسبة 0.32% مسجلا ﻣﺴﺘﻮﻯ 1971 نقطة.



بينما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنسبة 0.15% مسجلا مستوى 529 نقطة، وارتفع المؤشر الأوسع نطاقا إيجي إكس 100 بنسبة 0.01% مسجلا 1393 نقطة.

ينشر صدى البلد قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا خلال تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع والتي جاءت كالتالي:1- حق الاكتتاب لشركة بلتون المالية القابضة