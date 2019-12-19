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توك شو

إسكان النواب تكشف عقوبة عدم التصالح على مخالفات البناء..فيديو

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 08:09 م
مخالفات البناء
مخالفات البناء
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توك شو
قال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، "عماد سعد حمودة"، إن قانون التصالح علي مخالفات البناء صدر لمده 6 شهور، وينتهي بيوم 8 يناير 2020، حيث تم رصد أكثر من 3 ملايين مخالفة بناء.

وأضاف "عماد سعد الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "مصطفي بكري"، في برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، إلى أن هناك حوالي 30 ألف مخالفة تم التقديم للتصالح عليها، وتمثل 1% فقط من عدد المخالفات التي تم حصرها.

وتابع، أنهم قاموا باجتماعات مكثفة لرصد أسباب عدم تقدم 99% من أصحاب تلك المخالفات للتصالح، لافتا إلي أنهم وسعوا دائرة التصالح لتشمل المباني المقامة منذ 1990 بدلا من 2008.

وأشار إلى أنهم وسعوا الأشكالة الخاصة بفحص المكاتب الاستشارية للمباني المخالفة، لتضمن اي مهندس استشاري بدلا من المكاتب، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين في المناطق النائية.

واختتم أنه لا يوجد بند لتصالح الشقق منفردة داخل العقار، لافتا إلي أن التصالح سيكون علي العقار كاملا، مشيرا إلي أن رفض التصالح قد يعرض لعقوبة مضاعفة فواتير الكهرباء الشهرية علي تلك العقارات.
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