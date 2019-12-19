الأهلي والإسماعيلي.. 30 دقيقة سيطرة واستحواذ من الأحمر على الدراويش

انتهت أحداث 30 دقيقة من مباراة الأهلي والإسماعيلي بالتعادل السلبي دون أهداف، في المباراة التي تقام على ملعب استاد الماكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز.



كما اعتدنا في مباريات الأهلي والإسماعيلي وجود حماسة اللاعبين كبيرة لتحقيق هدف التقدم، وهذا ما شاهدناه في بداية المباراة حيث وصل الأحمر إلى المرمى والدراويش هددوا المارد في الدقائق الأولى أيضًا.



توغل عبد الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي بين دفاعات الأهلي في الدقيقة 4 ووصل إلى منطقة الجزاء من الجبهة اليمنى، ومرر كرة هددت مرمى محمد الشناوي ولكن لم تترجم الهجمة الى هدف.



ورد محمد مجدي أفشة بتسديدة قوية على مرمى محمد مجدي حارس الإسماعيلي في الدقيقة 7، ولكن خرجت إلى ركنية ولم تسفر الهجمة عن هدف التقدم للأهلي.



واختبار آخر لـ محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي عن طريق همام طارق لاعب الإسماعيلي، من تسديدة قوية ولكن احتضنها الشناوي ببراعة في الدقيقة 10 من عمر المباراة.



وسقط مروان محسن لاعب الأهلي في الدقيقة 13 من عمر المباراة بعد اصطدامه بأحد اللاعبين ولكن لم يحتج إلى الجهاز الطبي للأهلي واستمر في المباراة بسلام.



وسدد أيمن أشرف لاعب الأهلي صاروخية أنقذها عارضة مرمى محمد مجدي حارس الإسماعيلي، في الدقيقة 19 من عمر المباراة، وحرمت الأهلي من تسجيل الهدف الأول.



واستمر الأهلي في الضغط بشكل كبير على مرمى الإسماعيلي لتحقيق الهدف الأول قبل النصف ساعة الأولى، ولكن دفاعات الإسماعيلي القوية استمرت في إيقاف هجمات المارد الأحمر.



وحاول الإسماعيلي الخروج من منتصف ملعبه والوصول إلى مرمى الأهلي، ولكنه لم يستطع إلا أن يصل بالكرة ويقع مهاجمه عبد الرحمن مجدى في مصيدة التسلل.



وسقط محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي بعد تعرضه للإصابة ومحمد مخلوف لاعب الإسماعيلي بعد التحامهما سويًا في كرة مشتركة، ولكن استمرا في المباراة بشكل طبيعية في الدقيقة 29 من عمر المباراة.



دخل الفريقان بالتشكيل التالي:



تشكيل الأهلي:



حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني، أيمن أشرف، رامي ربيعة، علي معلول

خط الوسط : اليو ديانج، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، أحمد الشيخ ، جونيور أجايي

خط الهجوم : مروان محسن



تشكيل الاسماعيلي:



حراسة المرمى : محمد مجدى

خط الدفاع: محمود البدرى – محمد هاشم – باهر المحمدى – أحمد أيمن

خط الوسط :محمود دونجا – محمد مخلوف - بيكيتى سيلفا – همام طارق – عبد الرحمن مجدى

خط الهجوم :محمد الشامى

