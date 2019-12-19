محافظ المنوفية يكرم رئيس جامعة طنطا تقديرًا لجهوده

حرص اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، علي تكريم الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، بإهدائه درع المحافظة، عقب زيارته اليوم، بمقر ديوان عام المحافظة.



وقال محافظ المنوفية، إن الدكتور مجدي سبع في أقل من عامين ساهم بشكل كبير في إعادة رسم خريطة جامعة طنطا، ووضعها علي الطريق الصحيح بالإنجازات التي تحققت علي مستوى الجامعات المصرية، وأصبحت ركيزة أساسية في منظومة التعليم المصري.



وأضاف أن جو الألفة السائد داخل جامعة طنطا بات حقيقة جعلت العاملين بها يتعاونون فيما بينهم، حتى وصلت الجامعة إلى مكانتها المرموقة وسط نظرائها على المستويين العربي والدولي.



من جانبه، تقدم الدكتور مجدي سبع، بخالص التهاني لمحافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون، متمنيًا له كل التوفيق والسداد في مهام منصبه الجديد، وبما يحقق التقدم والازدهار لخدمة محافظة المنوفية.