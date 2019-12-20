نتائجه مذهلة.. تعرفي على فوائد زيت الثوم للشعر

حماية القلب والزهايمر أبرزها.. 7 فوائد غير متوقعة لـ زيت الثوم

- يعالج قشرة فروة الرأس، وذلك لأنه يمتاز بخصائصٍ مضادة للفطريات التي تسبب ظهور القشرة، كما يحتوي على مادة الكبريت التي تساعد في تخفيف الحكة نتيجة القشرة.



- يساعد زيت الثوم في تعزيز تدفق الدورة الدموية لفروة الرأس، وبالتالي تحسين صحة الشعر.





- يعالج قشرة فروة الرأس، وذلك لأنه يمتاز بخصائصٍ مضادة للفطريات التي تسبب ظهور القشرة، كما يحتوي على مادة الكبريت التي تساعد في تخفيف الحكة نتيجة القشرة.- يساعد زيت الثوم في تعزيز تدفق الدورة الدموية لفروة الرأس، وبالتالي تحسين صحة الشعر.

يحتاج الشعر إلى العناية بشكل خاص، وخاصة الأطراف وفروة الرأس فهما يحتاجان إلى الزيوت المفيدة التى تساعد على تغذيتهم بشكل مباشر وصحى.وإليكم أبرز الفوائد التى يقدمها موقع "boldsky" حول زيت الثوم للشعر.- يساعد زيت الثوم فى محاربة العديد من الأمراض الجلدية التى يمكن أن تصيب فروة الرأس، ويمد زيت الثوم فروة الرأس بالعديد من الفيتامينات والمعادن التى تحتاجها فروة الرأس لنمو الشعر.- يمنع زيت الثوم تساقط الشعر، وذلك لأحتوائة على فيتامين e، وفيتامين c ، وفيتامين B1.B6، ومعادن الكبريت التى تساعد على نمو الشعر بشكل جيد.اقرأ ايضاً