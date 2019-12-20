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مرأة

التخلص من الصداع النصفي .. فوائد غير متوقعة لتناول القمح الكامل

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 07:31 ص
فوائد تناول القمح
فوائد تناول القمح الكامل
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نهى هجرس
لا يتناول العديد من الأشخاص القمح الكامل على الرغم من احتوائه على العديد من الفيتامينات والمعادن التى تمد الجسم بكل المغذيات والفوائد التى يحتاجها.

ووفقًا لموقع "boldsky" إليكم أهم فوائد تناول القمح الكامل:

- يمنع الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية
عندما ترتفع نسبة الكوليسترول في الجسم ، يتم ترسبه في الأوعية الدموية ويسبب أمراض القلب مثل السكتة الدماغية وفشل القلب، ولكن عند تناول القمح الكامل تساعد الألياف والماغنيسيوم الغذائي الموجود بداخله على تقليل مستويات الكوليسترول الذي يمنع بدوره أمراض القلب والأوعية الدموية.

- يساعد في تحسين الهضم
تساعد الألياف الغذائية الموجودة بداخل القمح الكامل على تسهيل مرور الطعام في الجهاز الهضمي ويساعد على تجميع البراز، مما تسرع عملية الهضم وتساعد في تخفيف مشاكل مثل الإمساك والإسهال والانتفاخ والاضطرابات المعدية المعوية الأخرى.

- يعالج الصداع النصفى
يحتوي القمح الكامل على الماغنيسيوم مما يساعد على منع نوبات الصداع النصفي ، ويساعد فيتامين B2 في هذه على الحفاظ على وظائف المخ وتقليل الصداع النصفي والصداع والإجهاد والمشاكل الأخرى ذات الصلة .


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