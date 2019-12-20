غدا .. طلاب 14 كلية بجامعة طنطا يشاركون في حملة "هنعيشها صح"

تنطلق حملة "هنعيشها صح"، غدا، من جامعة طنطا، والتي يشارك فيها الطلاب من جميع الكليات، لأول مرة على مستوى الجامعات المصرية.



من جهته، قال الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، أن هذه الحملة تهدف إلى نشر التوعية الصحية بين الشباب في ضوء ٤ كلمات "توعية-وقاية-علاج-حياة سعيدة"، مشيرا، أنه من المقرر عقد سلسلة من الندوات التثقيفية للطلاب عن التدخين والمكملات الغذائية والتغذية السليمة، إضافة إلى سلسلة من الأنشطة الرياضية بإقامة ماراثون يشارك فيه طلاب الجامعة من مختلف الكليات، وتمارين رياضية بصحبة مدربين متخصصين.



وأكد "سبع"، إن جامعة طنطا تسعى أن تكون جزء من المشروع الوطني للرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن الجامعة أطلقت مؤخرًا "سفارة السعادة"، والتي تعد الأولي من نوعها على مستوى الجامعات المصرية، وكان أهم ثمارها "مبادرة هنجملها" ، وحملة "هنعيشها صح" ومبادرة "منصة أفكاري".



وتهدف جميعها إلى نشر الروح الإيجابية وتنظيم العمل التطوعي بين طلاب وطالبات الجامعة بشكل فعال، والعمل على نشر روح التفاؤل وترسيخ قيم الانتماء والمواطنة ، التي تعزز حب الشباب لوطنهم.