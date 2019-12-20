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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 20-12-2019 والقنوات الناقلة

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 07:09 ص
فريق روما
فريق روما
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ياسمين تيسير
تنطلق اليوم الجمعة 20 -12 -2019 العديد من المباريات الهامة في مختلف البطولات العالمية والعربية أبرزها الدوري المصري الممتاز والدوري الإيطالي.

مواعيد مباريات الدوري المصري الممتاز

حرس الحدود X المقاولون العرب -2:30 ظهرا - اون سبورت
أسوان X الانتاج الحربي - 2:30 ظهرا - اون سبورت
الاتحاد السكندري X نادي مصر - 5:00 عصرا - اون سبورت
مصر المقاصة X طنطا - 5:00 عصرا - أون سبورت

مواعيد مباريات الدوري الايطالي

فيورنتينا X روما - 9:45 مساءا - BEIN SPORTS 4

مواعيد الدوري الإسباني

إيبار X غرناطة - 10:00 مساءا - BEIN SPORTS 3

مواعيد الدوري الالماني

بوروسيا دورتموند X هوفنهايم - 9:30 مساءا - BEIN SPORTS 5
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