مواعيد مباريات اليوم الجمعة 20-12-2019 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة 20 -12 -2019 العديد من المباريات الهامة في مختلف البطولات العالمية والعربية أبرزها الدوري المصري الممتاز والدوري الإيطالي.



مواعيد مباريات الدوري المصري الممتاز



حرس الحدود X المقاولون العرب -2:30 ظهرا - اون سبورت

أسوان X الانتاج الحربي - 2:30 ظهرا - اون سبورت

الاتحاد السكندري X نادي مصر - 5:00 عصرا - اون سبورت

مصر المقاصة X طنطا - 5:00 عصرا - أون سبورت



مواعيد مباريات الدوري الايطالي



فيورنتينا X روما - 9:45 مساءا - BEIN SPORTS 4



مواعيد الدوري الإسباني



إيبار X غرناطة - 10:00 مساءا - BEIN SPORTS 3



مواعيد الدوري الالماني



بوروسيا دورتموند X هوفنهايم - 9:30 مساءا - BEIN SPORTS 5