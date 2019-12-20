مواعيد مباريات اليوم الجمعة 20-12-2019 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة 20 -12 -2019 العديد من المباريات الهامة في مختلف البطولات العالمية والعربية أبرزها الدوري المصري الممتاز والدوري الإيطالي.
مواعيد مباريات الدوري المصري الممتاز
حرس الحدود X المقاولون العرب -2:30 ظهرا - اون سبورت
أسوان X الانتاج الحربي - 2:30 ظهرا - اون سبورت
الاتحاد السكندري X نادي مصر - 5:00 عصرا - اون سبورت
مصر المقاصة X طنطا - 5:00 عصرا - أون سبورت
مواعيد مباريات الدوري الايطالي
فيورنتينا X روما - 9:45 مساءا - BEIN SPORTS 4
مواعيد الدوري الإسباني
إيبار X غرناطة - 10:00 مساءا - BEIN SPORTS 3
مواعيد الدوري الالماني
بوروسيا دورتموند X هوفنهايم - 9:30 مساءا - BEIN SPORTS 5
مواعيد مباريات الدوري المصري الممتاز
حرس الحدود X المقاولون العرب -2:30 ظهرا - اون سبورت
أسوان X الانتاج الحربي - 2:30 ظهرا - اون سبورت
الاتحاد السكندري X نادي مصر - 5:00 عصرا - اون سبورت
مصر المقاصة X طنطا - 5:00 عصرا - أون سبورت
مواعيد مباريات الدوري الايطالي
فيورنتينا X روما - 9:45 مساءا - BEIN SPORTS 4
مواعيد الدوري الإسباني
إيبار X غرناطة - 10:00 مساءا - BEIN SPORTS 3
مواعيد الدوري الالماني
بوروسيا دورتموند X هوفنهايم - 9:30 مساءا - BEIN SPORTS 5