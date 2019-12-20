بروسيا دورتموند ضيفا ثقيلا على هوفنهايم بـ الدوري الألماني

يحل فريق بروسيا دورتموند ضيفا ثقيلا على نظيره هوفنهايم، اليوم، الجمعة، في تمام الثامنة مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 17، من مسابقة الدوري الألماني.



ويسعى بروسيا دورتموند لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لتحسين وضعه في جدول ترتيب الدوري الألماني، بعد سلسلة النتائج المتخبطة في البوندسليجا في الفترة الأخيرة.



على الجانب الآخر يطمح هوفنهايم في انتزاع الثلاث نقاط من أسود الفيستيفال، للاقتراب من المربع الذهبي.



ويحتل بروسيا دورتموند المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 32 نقطة، بينما يتواجد هوفنهايم في المركز التاسع بـ 24 نقطة.



يذكر أن فريق لايبزيج يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 34 نقطة، بفارق الأهداف عن بوروسيا مونشنجلادباخ صاحب المركز الثاني.