AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بروسيا دورتموند ضيفا ثقيلا على هوفنهايم بـ الدوري الألماني

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 10:04 ص
فريق بوروسيا دورتموند
فريق بوروسيا دورتموند
Advertisements
محمد السعيد
يحل فريق بروسيا دورتموند ضيفا ثقيلا على نظيره هوفنهايم، اليوم، الجمعة، في تمام الثامنة مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 17، من مسابقة الدوري الألماني.

ويسعى بروسيا دورتموند لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لتحسين وضعه في جدول ترتيب الدوري الألماني، بعد سلسلة النتائج المتخبطة في البوندسليجا في الفترة الأخيرة.

على الجانب الآخر يطمح هوفنهايم في انتزاع الثلاث نقاط من أسود الفيستيفال، للاقتراب من المربع الذهبي.

ويحتل بروسيا دورتموند المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 32 نقطة، بينما يتواجد هوفنهايم في المركز التاسع بـ 24 نقطة.

يذكر أن فريق لايبزيج يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 34 نقطة، بفارق الأهداف عن بوروسيا مونشنجلادباخ صاحب المركز الثاني.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بايرن ميونخ يسعى لمواصلة صحوته بالدوري الألماني على حساب دوسلدورف

دورتموند يسعى لتخطي أحزانه الأوروبية على حساب هيرتا برلين بالدوري الألماني

بايرن ميونخ يتطلع لمواصلة انتصاراته بالدوري الألماني على حساب ليفركوزن

بايرن ميونخ يتحدى بوروسيا مونشنجلادباخ بالدوري الألماني

بوروسيا دورتموند يستضيف دوسلدورف بـ الدوري الألماني

الدوري الفرنسي.. باريس سان جيرمان يسعى لتعزيز الصدارة على حساب مونبلييه

ترشيحاتنا

100 صورة من تكريم نجوم الفن في حفل قنوات النايل دراما‎

ارتفع جنيها.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 20-12-2019

انخفاض درجات الحرارة.. حالة الطقس فى مصر خلال الـ 72 ساعة القادمة

بمرور 8 سنوات على جريمة اغتصاب.. مفاجأة غريبة بعد اكتشاف الجاني

بعد تقدم الجيش الليبي.. السراج يستغيث بقوى أجنبية

الطماطم بـ 3.5 جنيه.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 20-12-2019

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أحمر قصير.. دنيا سمير غانم تتألق بإطلالة ساحرة

بإطلالة أنيقة.. مي عمر تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

أمي قتلت والدي.. اعتراف ممثلة أمريكية يثير الجدل وحقوقي شهير: لن أخجل