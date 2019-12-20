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محافظات

وفاة ممرضة بمستشفيات جامعة أسيوط.. ومذكرة ضد طبيبة رفضت الكشف عليها

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 11:28 ص
صدى البلد
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إيهاب عمر
لفظت ممرضة بعناية التخدير بمستشفيات جامعة أسيوط أنفاسها الأخيرة أثناء قيامها بعملها بالعناية بعد ان شعرت بالم بصدرها ورفضت طبيبة مستشفى القلب توقيع الكشف الطبي عليها بحجة انشغالها .

وقامت مشرفات وممرضات العناية العامة بمستشفيات أسيوط الجامعية قاموا برفع مذكرة الى رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية للمطالبة بالتحقيق العاجل مع الطبيبة " علياء . ج . ر " نائبة بعناية القلب لرفضها الكشف على زميلتهم" ميادة . س .ط " 22 سنة ممرضة بقسم عناية التخدير، مما تسبب في تدهور حالتها الصحية والتي أدت الى وفاتها أثناء عملها .

وأكد مشرفات التمريض في مذكرتهم انه اثناء تواجد زميلتهم " ميادة " بشفت السهرة شعرت بألم شديد في منتصف الصدر ، وذهبت الى الاستقبال العام بالمستشفى الجامعي وقامت بفحصها طبية الاستقبال وقالت لها إن نبضها ضعيف وتحتاج الى الذهاب الى معهد القلب بالمستشفى الجامعي للفحص وعمل أشعة تليفزيونية على القلب .

وذهبت " ميادة " إلى عناية القلب ولكن رفضت الطبيبة " علياء . ج . ر " النائبة بعناية القلب توقيع الكشف الطبي عليها قائلة :" أنا مش فاضية دلوقتي تعالي بكرة الصبح " وعادت " ميادة " إلى عملها وأثناء جلوسها في عملها توقف قلبها وتم عمل إنعاش قلبي رئوي لمدة 3 ساعات ولم يستجيب القلب وتوفيت في الحال .
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