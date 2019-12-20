وفاة ممرضة بمستشفيات جامعة أسيوط.. ومذكرة ضد طبيبة رفضت الكشف عليها

لفظت ممرضة بعناية التخدير بمستشفيات جامعة أسيوط أنفاسها الأخيرة أثناء قيامها بعملها بالعناية بعد ان شعرت بالم بصدرها ورفضت طبيبة مستشفى القلب توقيع الكشف الطبي عليها بحجة انشغالها .





وقامت مشرفات وممرضات العناية العامة بمستشفيات أسيوط الجامعية قاموا برفع مذكرة الى رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية للمطالبة بالتحقيق العاجل مع الطبيبة " علياء . ج . ر " نائبة بعناية القلب لرفضها الكشف على زميلتهم" ميادة . س .ط " 22 سنة ممرضة بقسم عناية التخدير، مما تسبب في تدهور حالتها الصحية والتي أدت الى وفاتها أثناء عملها .





وأكد مشرفات التمريض في مذكرتهم انه اثناء تواجد زميلتهم " ميادة " بشفت السهرة شعرت بألم شديد في منتصف الصدر ، وذهبت الى الاستقبال العام بالمستشفى الجامعي وقامت بفحصها طبية الاستقبال وقالت لها إن نبضها ضعيف وتحتاج الى الذهاب الى معهد القلب بالمستشفى الجامعي للفحص وعمل أشعة تليفزيونية على القلب .



