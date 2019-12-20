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حوادث

بعد أكثر من 3 ساعات من الإغلاق.. عودة الحركة المرورية للصحراوي ومحور 26 يوليو

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 11:39 ص
سيارات الإدارة العامة
سيارات الإدارة العامة للمرور على الطرق في الشبورة
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أحمد مهدي
أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن عودة الحركة المرورية على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، وطريق العلمين الصحراوي، ومحور 26 يوليو عقب انقشاع الشبورة المائية ووضوح الرؤية.

وكانت الإدارة اعلنت في ساعات الصباح الأولى، عن إغلاق طريق محور ٢٦ يوليو وكذلك طريقي القاهرة - الإسكندرية الصحراوي والعلمين الصحراوي بسبب انعدام الرؤية عقب ظهور الشبورة المائية.

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وتابعت المصادر، أن الإدارة بإشراف اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، تهيب بقائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

كانت وزارة الداخلية وجهت المواطنين مرتادي الطرق رسالة هامة ضمت إرشادات ونصائح لقيادة آمنة في الطقس السيئ.

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وفي ذات السياق رفعت غرف عمليات إدارات المرور المختلفة حالة الطوارئ، لاسيما إجراء عمليات مراقبة دورية ومتابعة للطرق والمحاور، مع تغيرات الطقس وهطول الأمطار، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين، ومتابعة ومراقبة الطرق والمحاور الرئيسية خلال الطقس السيئ.

وناشد اللواء هاني جرجس، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، قائدي المركبات، الالتزام بقواعد وقوانين المرور، والسير وفق معايير القيادة الآمنة في الطقس السيئ على الطرق الصحراوية والساحلية، والاتصال على خدمات الإغاثة المرورية في حالات الطوارئ والتدخل والإنقاذ السريع.

وأكدت المصادر أن اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، يتابع الحالة المرورية على الطرق والمحاور بشكل لحظي لإعطاء أوامر بالتدخل في حالات الطوارئ، مطالبًا قائدي المركبات بالالتزام بتعليمات رجال المرور، والقيادة بشكل يحترم الطريق ويحافظ على الحياة وحياة الآخرين.
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