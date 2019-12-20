تامر حسني لـ صدى البلد: لا أهتم بكلام الجرائد وهأكمل طريقي

عبّر الفنان تامر حسني، عن سعادته البالغة بتكريمه من قبّل وزارة الشباب والرياضة مساء أمس الخميس، بعد دخوله موسوعة جينيس للأرقام القياسية.





وقال تامر في تصريح خاص لـ "صدى البلد" :" حضور هاني مهنا، التكريم شرف كبير ليا لانه موسيقار عظيم ويعرف قيمة الفنان الحقيقية".





بينما كشف تامر، عن سبب حزنه الفترة الماضية، قائلًا: "شعرت بالضيق بسبب بعض الجرائد التي تكتب "تامر عاد للفشل"، لكنني لا اهتم وسوف أستمر في طريقي، معبرًا: أنا هتعب وهشقى لحد ما أجيب جائزة واتنين كمان".



