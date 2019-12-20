ليها معنى تاني.. تامر حسني: تكريم مصر بلدي أكبر من كل جوايز الدنيا

نشر الفنان تامر حسني، عدة صور من تكريمه مساء أمس الخميس، من وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك".





وعلق تامر حسني، على الصور قائلًا :"جوايز الدنيا و تكريمات العالم حاجه كبيره اكيد بس التكريم من مصر بلدي رسميًا على نجاحي و مجهودي و على دخولي جينيس ريكورد حاجه تانيه خالص و ليها معنى تاني، وفي قلبي أكبر من كل جوايز الدنيا شكرًا معالي وزير الشباب والرياضه دكتور أشرف صبحي".





يذكر أن تم تكريم تامر حسني، احتفالًا بدخوله موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بعد كسرة الرقم القياسي لأكبر حائط جداري.



