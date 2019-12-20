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تعليم

شاهد.. فيديو كليب لطلاب مدرسة في أسيوط يقدمون أغنية عن التنمر

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 01:08 م
اغنية لا للتنمر
اغنية لا للتنمر
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ياســـمين بدوي
قدم طلاب مدرسة طلائع المستقبل للغات بمحافظة أسيوط، أغنية بالفيديو للتعبير عن رفض ظاهرة التنمر التي بدأت تنتشر بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.

ومن أبرز كلمات الأغنية: "جايين نقول لا للتنمر .. إيد واحدة كدة كلنا حلوين .. طويل قصير تخين رفيع من امتى شكل فرق مع مين..يهمنا قلبك كبير".

وبمجرد نشر هذا الفيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تفاعل معه جميع رواد فيس بوك؛ معبرين عن إعجابهم الشديد بفكرة الأغنية وكلماتها وأداء الطلاب والطالبات فيها.


وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلن أن الوزارة تتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة ومنظمة اليونيسف في تدشين حملات توعية مثل ( أنا ضد التنمر، والتربية الإيجابية، ومبادرة دُوي) وهذه الحملات تستهدف معالجة كل أشكال العنف والأذى الجسدي والنفسي التي تؤدي للتعذيب أو الإكتئاب أو الإقصاء، وحاليًا نعمل على دفع نظام التعليم ليتغير كليًا في عام 2024.

كما أصدر وزير التربية والتعليم توجيهاته لجميع المديريات التعليمية بالمحافظات ، للتأكيد على ضرورة الحفاظ على الطلاب ومحاربة كافة ظواهر التنمر التي قد يتعرضون لها.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة لن تتوانى في محاربة "ظاهرة التنمر" بين طلاب المدارس والعمل على القضاء على هذه الظاهرة، حيث أنها تشكل خطورة على أبنائنا في المدارس.

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد فيديو الاغنية التي قدمها طلاب مدرسة طلائع المستقبل للغات بمحافظة أسيوط للتعبير عن رفض ظاهرة التنمر .
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