قرقاش: العالم الإسلامي لا ينهض فى غياب بلاد الحرمين والأزهر الشريف

نشر وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، أكد فيها أن العالم الإسلامي لا ينهض في غياب بلاد الحرمين والأزهر الشريف.





وكتب قرقاش في تغريدته: "هل بالإمكان أن ينهض العالم الإسلامي بغياب الحضور العربي؟ وهل ينهض بغياب بلاد الحرمين الشريفين والأزهر الشريف؟ الإجابة الواضحة هي النفي، فالاستقطاب والتفريق والتحزب لم يكن أبدًا الحل ولن يكون".





وأثارت القمة الإسلامية المصغرة التي انطلقت في العاصمة الماليزية، كوالالمبور، الخميس، عاصفة من الجدل والشكوك حول الدول المشاركة وما سيطرح وما إن كانت تهدف لإنشاء كتلة إسلامية جديدة دون المملكة العربية السعودية.





وبرزت تصريحات نسبت لرئيس الوزراء الماليزي، مهاتير محمد، بأن القمة الإسلامية التي تستضيفها بلاده "تهدف لأن تحل محل منظمة التعاون الإسلامي وإنشاء تكتل إسلامي جديد بعيدا عن السعودية"، الأمر الذي دفع بمكتب مهاتير لإصدار بيان يؤكد على أن القمة "لا تهدف إلى إنشاء كتلة إسلامية جديدة كما أشار إليه بعض منتقديها" .



