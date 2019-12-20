تمكن رجال الأمن بالقاهرة من ضبط لصين تخصصا فى سرقة الدراجات البخارية ببولاق أبو العلا .





وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا أن عاطلين يكونان فيما بينهما تشكيلا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في مجال سرقات الدراجات البخارية بأسلوب " توصيل الأسلاك " وسرقة الهواتف المحمولة بأسلوب " الخطف " باستخدام الدراجات البخارية المستولي عليها وأنهما وراء ارتكاب العديد من تلك الحـوادث .





بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات ، عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما أسفرت إحداها عن ضبطهما حال استقلالهما دراجة بخارية والمبلغ بسرقتها .



