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حوادث

ضبط لصين تخصصا فى سرقة الدراجات البخارية ببولاق أبو العلا

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 03:39 م
صدى البلد
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كتب محمد صبري
تمكن رجال الأمن بالقاهرة من ضبط لصين تخصصا فى سرقة الدراجات البخارية ببولاق أبو العلا .

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا أن عاطلين يكونان فيما بينهما تشكيلا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في مجال سرقات الدراجات البخارية بأسلوب " توصيل الأسلاك " وسرقة الهواتف المحمولة بأسلوب " الخطف " باستخدام الدراجات البخارية المستولي عليها وأنهما وراء ارتكاب العديد من تلك الحـوادث .

بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات ، عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما أسفرت إحداها عن ضبطهما حال استقلالهما دراجة بخارية والمبلغ بسرقتها .

واعترفا بسرقة الدراجة المضبوطة بحوزتهما بأسلوب " توصيل الأسلاك " ، وأضافا بارتكابهما عدد 3 حادث سرقة.
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