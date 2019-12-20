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مرأة

بملابس شتوية ومكياج ناعم .. هنا الزاهد تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 04:29 م
هنا الزاهد
هنا الزاهد
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة هنا الزاهد على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام بصور جديدة لها.


تألقت هنا الزاهد فى الصور بإطلالة شتوية، حيث ظهرت بـ بلوفر أوف وايت بسيط لا يحمل أى نقوشات مما منحها إطلالة بسيطة وأنيقة، ولم تتكلف فى ارتداء الإكسسوارات.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت هنا الزاهد فى الصورة على إبراز جمال ملامحها، من خلال وضع مكياج جذاب يرتكز على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها، واعتمدت على خصلات شعرها الأشقر المموج.

بملابس شتوية ومكياج ناعم .. هنا الزاهد تخطف الأنظار فى أحدث ظهور
بملابس شتوية ومكياج ناعم .. هنا الزاهد تخطف الأنظار فى أحدث ظهور
بملابس شتوية ومكياج ناعم .. هنا الزاهد تخطف الأنظار فى أحدث ظهور
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