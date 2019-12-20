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حوادث

على الصحراوي.. أمن الجيزة يكشف تفاصيل العثور على جثة تاجر مخدرات مطعونا في سيارته

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 04:24 م
صدى البلد
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ندى حمودة - أحمد مهدي
كشفت الاجهزة بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، التفاصيل الكاملة في واقعة مقتل سائق داخل سيارته على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي.

بلاغ تلقته الاجهزة الامنية من مستشفى وادي النطرون يفيد وصول سائق متوفي بعدة طعنات من داخل سيارته بالكيلو ٧٩ طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، وعلى الفور شكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة فريق بحث للكشف عن ملابسات الواقعة.

وبالانتقال والفحص عثر على سيارة سوزوكي فان بها اثار دماء و بتفتيشها عثر على ١٠ اقراص ترمادول.

تمكن فريق البحث من التوصل إلى شاهد رؤية عامل بمحطة وقود بالقرب من مكان الواقعة قرر أنه شاهد سيارة نقل تهرب من المكان والمجنى عليه يستغيث.

وكشفت التحريات ان المجنى عليه من العامرية بمحافظة الاسكندرية، ويزاول نشاط الاتجار في المواد المخدرة، وان وراء الواقعة شقيقان تجار دواجن و صديقهما سائق.

كما تبين من التحريات ان المتهمين اتفقوا على استدراج المجني عليه لشراء اقراص مخدرة على ان يقوموا بسرقته، وفى وقت الجريمة استقل أحد الأشقاء و الصديق صحبة المجني عليه وقاموا بخنقه بواسطة شال وطعنه واستولوا على الأقراص المخدرة وفروا هاربين بسيارة كان يقودها الشقيق الثاني.

عقب تقنين الاجراءات تم ضبطهم والسيارة المستخدمة وأقراص مخدرة و مبلغ مالي حصيلة بيع باقي المضبوطات.
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