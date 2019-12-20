إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق بعد قمع المشاركين بمسيرة كفر قدوم

أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين بالاختناق الشديد بعد اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين في مسيرة كفر قدوم الأسبوعية (شمال الضفة الغربية) المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 16 عاما والتي انطلقت تنديدا باعتداءات المستوطنين على ممتلكات الشعب الفلسطيني.



وأفادت مصادر فلسطينية أن قوات كبيرة من جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة بعد انطلاقها مباشرة وأطلقوا وابلا كثيفا من الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وعشرات قنابل الغاز السام مستغلين اتجاه الريح الشرقية التي نشرت الغاز في جميع أنحاء البلدة مما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق عولجوا ميدانيا في مركز إسعاف القرية.



وأكدت المصادر اندلاع مواجهات عنيفة بين جنود الاحتلال والشبان الذين تصدوا لهم بالحجارة ومنعوا تقدمهم باتجاه القرية بعد إعادة قنابل الغاز باتجاههم.



وانطلقت المسيرة بمشاركة المئات من أبناء البلدة الذين رددوا الشعارات الوطنية الداعية للتصدي لاعتداءات المستوطنين بكل الوسائل المتاحة والتي كان آخرها إحراق سيارتين في قرية فرعتا المجاورة.