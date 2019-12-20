أسطورة البرازيل داني ألفيس يغني "دويتو" مع تامر حسني | فيديو

ظهر البرازيلي داني ألفيس نجم فريق برشلونة وسان جيرمان السابق مع المطرب المصري تامر حسني في فيديو أثناء زيارته لمصر.



ونشر تامر حسني الفيديو عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وكان يغني الفيس مقطع من اغنيته الجديدة عايزين نولع الدنيا.



وكتب تامر حسني عبر صفحته الشخصية : مع صديقي داني ألڤيس كابتن منتخب البرازيل وتامر وجيه ، الغريب أن من كتر ما داني حابب وحاسس الأغنية حسيت للحظه أن أنا بغني أغنيته هو، نورت مصر يابو الداااااان.