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توك شو

خبير معلوماتي: التحول الرقمي له دور كبير في مواجهة الفساد

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 09:04 م
شريف حلمي
شريف حلمي
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توك شو
قال الدكتور "شريف حلمي"، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن التحول الرقمي يهدف إلى تحويل الخدمات الحكومية إلى أنظمة إلكترونية كاملة في التعامل مع كل هيئات وجهات الدولة.

وأشار خبير تكنولوجيا المعلومات، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "مصطفى بكري"، في برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، إلي أن هناك خطورة للإنترنت يجب مجابهتها، للاستفادة من تلك التكنولوجيا الحديثة، مؤكدا ان مصر ستصنف كدولة مرقمنة في منتصف 2020.

وتابع الدكتور شريف حلمي، أن مصر بدأت في الفترة الأخير، وبجهودها العظيمة، في مواجهة حروب الجيل الرابع، لافتا إلي أنه من خلال التحول الرقمي، يستطيع كل شخص دفع كل فواتيره وغراماته من المنزل.

وأكد الدكتور شريف حلمي، أن التحول الرقمي سيكون له دور كبير في مواجهة الفساد، بعد الاعتماد تكنولوجيا في البحث عن المعلومات الخاصة بالمواطنين، من أجل التأكد من كون لديهم سجل إجرامي أم لا، موضحا أن المستقبل يسير نحو التطور التكنولوجي.
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