طريقة عمل الكشري المصري على أصوله أفضل من المحلات

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل كشري على أصوله أفضل من المحلات ،فهناك بعض الأسرار لعمل الكشري المصري أفضل من المحلات.
مقادير كشري:
عدس بجبة منقوع
أرز شعرية
مكرونة مسلوقة
بصل شرائح
حمص مسلوق
عصير طماطم
كمون ناعم
شطة ناعمة
زيت
ملح
فلفل أسود
طريقة تحضير كشري:
* يحمر البصل في الزيت على النار مع القليل من السكر.
* يقلب العدس والأرز مع القليل من البصل المحمر والشعرية والحمص والماء.
* يترك الخليط على النار لينضج.
* يخلط الثوم في السمنة على النار مع عصير الطماطم والكمون والشطة.
* يمكن إضافة الملح والفلفل الأسود حسب الرغبة.
* يوضع خليط العدس فى طبق التقديم.
* يضاف على الوجه خليط المكرونة المشكلة المسلوقة.
* يضاف على الوجه عصير الطماطم والبصل المحمر.
* يقدم الكشرى.
مقادير كشري:
عدس بجبة منقوع
أرز شعرية
مكرونة مسلوقة
بصل شرائح
حمص مسلوق
عصير طماطم
كمون ناعم
شطة ناعمة
زيت
ملح
فلفل أسود
طريقة تحضير كشري:
* يحمر البصل في الزيت على النار مع القليل من السكر.
* يقلب العدس والأرز مع القليل من البصل المحمر والشعرية والحمص والماء.
* يترك الخليط على النار لينضج.
* يخلط الثوم في السمنة على النار مع عصير الطماطم والكمون والشطة.
* يمكن إضافة الملح والفلفل الأسود حسب الرغبة.
* يوضع خليط العدس فى طبق التقديم.
* يضاف على الوجه خليط المكرونة المشكلة المسلوقة.
* يضاف على الوجه عصير الطماطم والبصل المحمر.
* يقدم الكشرى.