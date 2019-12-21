AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

طريقة عمل الكشري المصري على أصوله أفضل من المحلات

السبت 21/ديسمبر/2019 - 06:30 ص
طريقة عمل كشري
طريقة عمل كشري
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل كشري على أصوله أفضل من المحلات ،فهناك بعض الأسرار لعمل الكشري المصري أفضل من المحلات.

مقادير كشري:

عدس بجبة منقوع
أرز شعرية
مكرونة مسلوقة
بصل شرائح
حمص مسلوق
عصير طماطم
كمون ناعم
شطة ناعمة
زيت
ملح
فلفل أسود

طريقة تحضير كشري:
* يحمر البصل في الزيت على النار مع القليل من السكر.

* يقلب العدس والأرز مع القليل من البصل المحمر والشعرية والحمص والماء.

* يترك الخليط على النار لينضج.

* يخلط الثوم في السمنة على النار مع عصير الطماطم والكمون والشطة.

* يمكن إضافة الملح والفلفل الأسود حسب الرغبة.

* يوضع خليط العدس فى طبق التقديم.

* يضاف على الوجه خليط المكرونة المشكلة المسلوقة.

* يضاف على الوجه عصير الطماطم والبصل المحمر.

* يقدم الكشرى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طريقة عمل الكشك الاسكندراني بمذاق جديد

هنتغدى إيه النهاردة؟مسقعة باللحمة المفرومة وبطاطس محمرة.. والحلو: بودنج

جددي سفرتك.. بطريقة عمل فتة عدس أصفر

هنتغدى إيه .. سمك بوري سنجاري بالفرن وأرز صيادية.. والحلو ترايفل بلح

بدء صيام الأقباط .. 10 أكلات صيامي غير تقليدية أبرزها البرياني وكفتة السمك

أحلى من المحلات.. طريقة عمل طاجن المكرونة بالسجق خطوة بخطوة

ترشيحاتنا

محتشمة كالعادة.. حنان مطاوع تخطف الأنظار بفستان أنيق

كلمات إذا بحثت عنها في جوجل يتعرض هاتفك للاختراق

في عيد ميلاد بثينة رشوان.. تعرف على عدد أبنائها وعمرها الحقيقي

ملكة جمال الأنوثة..شاهد| نرمين الفقى بإطلالة شتوية أنيقة

كارثة.. طبيب منتخب رفع الأثقال خريج تربية رياضية وليس له علاقة بالطب.. فيديو

خس 6 كيلو فى أسبوعين بدون آثار جانبية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عباءة وشماغ.. نجوم العالم يثيرون الضجة بمظهرهم السعودي.. صور

بإطلالة عصرية.. لطيفة تتألق فى أحدث جلسة تصوير

شاهد.. لحظة اغتيال مطلق النار على جهاز الأمن الفيدرالي الروسي وكشف هويته