قبائل من بلدنا.. العبابدة أحفاد الزبير حماة الصحراء الشرقية بالبحر الأحمر

قبائل العبابدة ينسبون للزبير ابن العوام وذلك بعد أن قتل الحجاج بن يوسف الثقفي ،عبد الله ابن الزبير وكان عبد الله ابن الزبير خليفة المسلمين في هذا الوقت بعد الإمام علي بن أبى طالب (كرم الله وجه) وظل خليفة للمسلمين على ارض الحجاز والمدينة و العراق و مصر هرب ابنائه في هذا الوقت عن طريق جدة إلى جنوب مصر ليحتموا به وعاشوا وتناسلوا ف العبابدة نسبة إلى عبد الله بن الزبير وهم بطن من بطون العرب وعبد الله ابن الزبير ابوه الزبير زوج أسماء بنت أبو بكر الصديق رضى الله عنه وأخت أم المؤمنين عائشة رضى الله عنه ام جدته لابيه فهى صفية بنت عبد المطلب عمة الرسول صلى الله عليه وسلم.



عبد الله بن الزبير هو أمير المؤمنين عبدالله بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي القرشي (2 هـ- 73هـ)، وأبوه الصحابي الزبير بن العوام فارس الإسلام، وحواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمه أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، وكنيته أبو بكر وأبو خبيب.



يقول شاذلى عمر أحد أبناء العبابدة أن جد العبابدة عبدالله ابن الزبير أمير المؤمنين ابن الزبير ولد في المدينة المنورة في السنة الثانية من الهجرة وهو أول مولود من المهاجرين في المدينة. يعد من صغار الصحابة، وله ذكر في كتب الحديث الشريف، حيث روى في مسنده ثلاثة وثلاثين حديثًا. وكان ممن روى عنهم والده وجده لأمه وخالته السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ووالدته وغيرهم، وروى عنه أبناؤه وأحفاده وجماعة من التابعين.



واضاف عمر كان عالمًا زاهدًا روي عنه أنه قسم الدهر إلى ثلاث ليال: ليلة هو قائم حتى الصباح وليلة هو راكع حتى الصباح وليلة هو ساجد حتى الصباح، وعن مجاهد: أن عبدالله بن العباس رضي الله عنهما قال عنه: «'قارئ لكتاب الله عفيف في الإسلام، وجده أبو بكر، وعمته خديجة، وخالته عائشة وجدته صفية، والله إني لأحاسب نفسي محاسبة لم أحاسب به لأبي بكر وعمر'» وقال عنه مجاهد: ما كان باب من العبادة يعجز عنه الناس إلا تكفله ابن الزبير وكان يسمى حمامة المسجد، وعائذ بيت الله.



واوضح عمر كان فارس قريش في زمانه، شهد معركة اليرموك وهو مراهق، كما شهد فتح إفريقية والمغرب وغزو القسطنطينية، ويوم الجمل مع خالته السيدة عائشة وكان يضرب المثل بشجاعته، وكانت السيدة عائشة تكنى به فيقال لها أم عبدالله، وقيل عنه أنه لم يكن أحد أحب إليها بعد رسول الله من أبيها أبي بكر وبعده ابن الزبير.



وأشار عمر كانت نشأته وإقامته في المدينة المنورة كواحد من أعيان المسلمين وعبادهم ومجاهديهم، وظل هكذا حتى وفاة الخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان وتولى ابنه يزيد بن معاوية. فلما طلب يزيد البيعة من أهل المدينة، لم يبايعه وغادر المدينة إلى مكة حيث أعلن العصيان، وطلب البيعة لنفسه.



وتابع عمر امر يزيد واليه على المدينة عمرو بن سعيد الأشدق بتجهيز جيش لمحاربته، فأرسل الأشدق جيشًا تصدى له ابن الزبير وأنصاره وهزموه، ودان الحجاز لابن الزبير فبويع بالخلافة سنة 64هـ في الحجاز واليمن ومصر والعراق وخراسان وأكثر الشام، وبعث عماله إلى هذه البلاد، وبقي مركز الخلافة في دمشق وبعض بلاد الشام تحت سيطرة الأمويين، ولما آلت الخلافة الأموية إلى عبد الملك بن مروان جهز له جيشًا بقيادة الحجاج بن يوسف الثقفي فحاصره وضيق عليه واستمال عددًا كبيرًا من رجاله، فاعتصم ابن الزبير بالمسجد الحرام ولكن الحجاج ضربه بالمنجنيق وأصاب الكعبة وهدم بعض أطرافها ثم اقتحم المسجد وقتل أمير المؤمنين ابن الزبير وكان ذلك في شهر جمادى الأولى سنة 73هـ وعمره بضع وسبعون سنة. ودانت بموته البلاد الإسلامية لحكم الأمويين ويعبر معظم المورخين كابن كثير وابن الاثير والطبري أن خلافة أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير هي الشرعية باعتبار ان معظم الامصار الاسلامية خضعت له ولذلك يذكر اسمه مع الخلفاء.



يقول أحمد سعد العبادى أحد أبناء قبيلة العبابدة أن قبيلة العبابدة منتشره بكافة ربوع مصر فانتشارها كبير سواء فى وجه قبلى أو وجه بحرى فتجد حيث يتجاوز تعدادهم 6 مليون نسمة بمختلف أنحاء مصر فهناك رموز كبير من أعضاء مجالس النواب سواء فى محافظة البحر الأحمر أو باقى محافظات مصر فكان منها أقدم برلمانى وأطول برلمانى حصل على كرسى مجلس النواب وهو الحاج شدول رحمة الله علية شيخ مشايخ العبابدة بمصر والسودان وكانت دائما المقاعد البرلمانية بالبحر الأحمر يكون للعبابدة النصيب الأكبر فكانت اول إمرة تنجح مستقلة هى أمل جادالله من قبيلة العبابدة.



يضيف محمد عبد العظيم من أبناء قبيلة العبابدة أن هناك رموز حاليا من أبناء قبيلة العبابدة فى مجلس النواب فهناك اكثر من 15 نائب من أبناء قبيلة العبابدة بمجلس النواب من بينهم وكيل مجلس النواب سليمان وهدان ورئيس لجنة الزراعة هشام الشعينى كذلك أبناء العبابدة منتشرين فمنهم الكتاب والصحفيين والإعلاميين مثل الكاتب الصحفى إبراهيم الشاذلى مساعد رئيس تحرير الاخبار بجانب المهندسين وظباط الجيش والشرطة وهم جزء أصيل من الوطن يعشقون تراب مصر وهم حماة الجنوب يقفون بجانب قواتهم المسلحة.



أحمد حمدى سباق أحد العاملين بقطاع البترول من أبناء العبابدة يؤكد أن أبناء العبابدة كان لهم دور كبير فى كافة الأحداث التى مرت بها مصر أثبتوا خلالها وجسدوا دورا وطنيا فكان من بينهم من ضحوا بأنفسهم خلال معركة شدوان خلال حرب الاستنزاف وجسدو أسمى معاني التعاون والتلاحم بينهم وقواتهم المسلحة، بمشاركة أبناء البحر الأحمر عندما تم هزيمة العدو الإسرائيلي في يوم 22 يناير عام 1970.



وتابع محمد زين من أبناء العبابدة أن القبيلة منتشره فى ربوع مصر فتمركزها الكبير بأسوان والبحر الأحمر وقنا وبورسعيد والاسماعيلية والقنطره والسويس والشرقيه بجانب عدد من المدن بمختلف محافظات مصر ومازالت جنوبا تحتفظ ببعض العادات سواء فى المأكل أو المشرب أو الملبس ففى ليالي السمر والأفراح يشارك أبناء العبابدة الأغاني والطرب والكف، ويرقصون رقصة خاصة بالقبيلة تسمى " التربلة " وهي عبارة عن قيام شابين بالإمساك بسيف و درع يلوح به بشدة ويتناوله بعد ذلك شباب آخرون، وهذا يدل على قوة الشاب على مسك السيف بيديه، ويستمر ذلك لفترة طويل ومن عادات العبابدة شرب "الجَبَنَة" وهي عبارة عن قهوة يتم تحضيرها عن طريق وضع البن الأخضر فى المقلاة الفخارية، على الفحم حتى يتم تحميصه، ثم يدق جيدًا فى الهون الفخاري، ويتم تحضيره مع الزنجبيل المطحون بالحبهان والحلفاب وأيضا من المأكولات الخاصة بالقبيلة "السلات" وهي عبارة عن لحم مشوي يتم تجهيزه من لحوم الخرفان والماعز التي يربيها الأهالي أو يشترونها ويقومون بإعداده بعد جمع الحطب ووضعه تحت الزلط ويشعلون النار حتى يسخنوا الزلط ويشووا اللحم .