توقف عن أخذه فورا | هؤلاء الأشخاص ممنوعون من لقاح الجديري المائي

هل هناك أشخاص لا ينبغي لهم الحصول على حقنة الجديري المائي؟ سؤال يتردد على ألسنة العديد ويتخوف كثيرا حول اخذ هذا اللقاح بقدر تخوفهم من العدوى لأنها تنتشر سريعا.





وفقا لما نشره موقع medical news today أنه يجب على أي شخص يعاني من مرض معتدل إلى حد كبير عندما يتم تحديد موعد لقاح جدري الماء الانتظار حتى يشفى من المرض . أيضًا ، يجب ألا يحصل أي شخص كان لديه رد فعل تحسسي من الحقنة الأولى على الحقنة الثانية للقاح الجديري المائي.



هؤلاء الأشخاص ممنوعون من الحصول على لقاح الجديري المائي وهما يتمثل بما يلي:



النساء الحوامل ، لأن تأثير اللقاح على الجنين غير معروف

أي شخص لديه حساسية من الجيلاتين.



أي شخص حساسية من نيومايسين.



أي شخص لديه مرض الجهاز المناعي.



أي شخص يتلقى جرعات عالية من المنشطات.



أي شخص يعالج من مرض السرطان بالأشعة السينية أو المخدرات أو العلاج الكيميائي.



أي شخص قام بعملية نقل دم أو تلقى منتجات دموية في غضون خمسة أشهر قبل حقنة اللقاح.