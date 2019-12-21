AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

توقف عن أخذه فورا | هؤلاء الأشخاص ممنوعون من لقاح الجديري المائي

السبت 21/ديسمبر/2019 - 12:31 ص
توقف عن أخذه فورا...
توقف عن أخذه فورا... هؤلاء الأشخاص ممنوعون من لقاح الجدري ال
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ
هل هناك أشخاص لا ينبغي لهم الحصول على حقنة الجديري المائي؟ سؤال يتردد على ألسنة العديد ويتخوف كثيرا حول اخذ هذا اللقاح بقدر تخوفهم من العدوى لأنها تنتشر سريعا.


وفقا لما نشره موقع medical news today أنه يجب على أي شخص يعاني من مرض معتدل إلى حد كبير عندما يتم تحديد موعد لقاح جدري الماء الانتظار حتى يشفى من المرض . أيضًا ، يجب ألا يحصل أي شخص كان لديه رد فعل تحسسي من الحقنة الأولى على الحقنة الثانية للقاح الجديري المائي.

هؤلاء الأشخاص ممنوعون من الحصول على لقاح الجديري المائي وهما يتمثل بما يلي:

النساء الحوامل ، لأن تأثير اللقاح على الجنين غير معروف
أي شخص لديه حساسية من الجيلاتين.

أي شخص حساسية من نيومايسين.

أي شخص لديه مرض الجهاز المناعي.

أي شخص يتلقى جرعات عالية من المنشطات.

أي شخص يعالج من مرض السرطان بالأشعة السينية أو المخدرات أو العلاج الكيميائي.

أي شخص قام بعملية نقل دم أو تلقى منتجات دموية في غضون خمسة أشهر قبل حقنة اللقاح.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غير متوقعة.. تعرف على أعراض وأسباب ضغط الدم عند النساء والأطفال

كل ماتريد معرفته عن مصل الانفلونزا وأسعاره وأماكن صرفه

يتسبب في تفشيه.. غالبية الأطفال المسافرين إلى الخارج لا يتلقون لقاح الحصبة

لو اطعمت أطمن.. طرق فعالة للوقاية من فيروس الجدري

تم القضاء عليه عام 1980.. تعرف على الفرق بين فيروس الجدري الجديري المائي.. الإصابة بالأول تسبب تشوهات.. والانتقال المباشر يعتبر الأخطر.. وبهذه الطريقة يتم الوقاية منه وعلاجه

أعراض الجدري المائي .. يؤدى إلى التهاب الدماغ

ترشيحاتنا

أخبار الزمالك | الابيض يواصل السقوط في الدوري | رد فعل مرتضى منصور تجاه اللاعبين بعد التعادل مع سموحة

مرتضى منصور يفتح النار على حكم مباراة الزمالك وسموحة

تريند الفن | نجمة شهيرة مبتستحماش | تصرف مفاجئ من عادل إمام | صور جريئة لبطلة العشق الممنوع

بينهم 11 سوريًا | الجيش الليبي يعلن مقتل إرهابيين في غارة جوية بمحيط سرت

جاءوا من كفر الشيح بحثا عن لقمة العيش | انهار عليهم سقف الجامع في البحيرة أثناء صلاة الجمعة | شاهد

أول ظهور لـ مرتضى منصور بعد وفاة شقيقته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد| ماذا فعل الزمالك للتخلص من سحر سموحة؟

أم تستغل ابنتها للتجسس على زوجها السابق.. وصدمة في انتظارها

فستان مشجر وبليزر أحمر.. ياسمين صبري تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة