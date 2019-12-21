لكل سم حكاية... فايد مصيف أهل السلطة وباكورة الإسماعيلية السياحية

تعتبر مدينة فايد هي باكورة محافظة الاسماعيلية السياحية واحد اهم مزاراتها لجمالها وتمتعها بطقس معتدل ومصايف، حتي اطلق عليها في وقت سابق مصيف اهل السلطة لوجود لسان الوزراء وبناء قصور وفيلات لكبار رجال الدولة والاسرة السابقة الحاكمة " ال مبارك".



مدينة فايد هي مدينة ساحلية تتبع محافظة الإسماعيلية وتطل على البحيرات المرة الرابطة بين شمالي وجنوبي قناة السويس، وهي واحدة من أشهر المدن السياحية في مصر، حيث تعتبر أقرب المصايف القاهرة إذ لا تبعد عنها سوى 120 كيلومترًا فقط.

ويتوافد عليها الالاف المصطافين باعتبارها أشهر مصايف اليوم الواحد في مصر.



وتضم فايد اثنين من اهم قري محافظة الاسماعيلية وهما قرية فنارة وبها عددًا من المشاريع السياحية المهمة إذ تضم نحو 18 شاطئًا إلى جانب فندقين وثلاث قرى سياحية، ويعد شاطئ الفنار من أشهر شواطئ المدينة ويستقبل مئات الزوار، وهو مجهز بملاعب رياضية وملاهي خاصة للاطفال.



كما تضم قرية أبو سلطان والتي يبلغ عدد سكانها يتجاوز 50 الف نسمة، وتتميز بانتشار اشجار المانجو قرب الشاطئ، فيوجد بها 5 شواطئ و8 قرى سياحية وفندقان، ومن أشهر قراها البوريفاج والنخيل وأبو سلطان وفندق six corners