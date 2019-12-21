جاءوا من كفر الشيح بحثا عن لقمة العيش | انهار عليهم سقف الجامع في البحيرة أثناء صلاة الجمعة | شاهد

خيم الحزن على عزبة رستم التابعة لقرية الهوارية بمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة إثر وقوع حادث مأساوي شهدته القرية اليوم عقب صلاة الجمعة إثر انهيار سقف مضيفة مسجد القرية على ٤عمال بناء أثناء عملهم بمبنى المضيفة.



العمال هم "فؤاد ومحمود ومصطفى و مجدى "ضحايا اليد الشقيانة والذين جاءوا من محافظة كفر الشيخ سعيا وراء لقمة العيش وذلك لإستكمال أعمال بناء مضيفة مسجد عزبة رستم بقرية الهوارية بمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة ولم يمهلهم القدر من استكمال عملهم و فوجئوا بانهيار سقف مضيفة المسجد فوقهم ليطيح بأحلامهم.



وفوجئ ضحايا اليد الشقيانة أثناء عملهم بانهيار سقف المسجد فوقهم مما أدى إلى مصرع الشاب "فؤاد عبده القلفاط" 30 عاما، نجار مسلح، والريس "محمود الصعيدي" 50 عاما رئيسه فى المهنة أعمال البناء.



وتسبب الحادث في إصابة كل من "مصطفي إبراهيم عبده" 40 عاما، و"مجدي أحمد أغا" 45 عاما، مصابين بكسور وسحجات وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، وجميعهم مقيمون بكفرالشيخ وانتقلت على الفور قوات الشرطة والحماية المدنية وبمساعدة الأهالى تمكنوا من استخراج الجثث والمصابين ونقلهم بمشاركة ٥سيارات إسعاف للمستشفى المركزى تحت تصرف النيابة العامة.



وكان عدد ضحايا حادث انهيار سقف مضيفة مسجد تحت الإنشاء بعزبة رستم بمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة،قد ارتفع إلى مصرع شخصان وإصابة آخران بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم وتم نقل الجثث لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزى والمصابين لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، تلقت بلاغا من مركز شرطة والرحمانية يفيد بانهيار سقف مضيفة مسجد بعزبة رستم بمركز الرحمانية، وعلي الفور انتقل رجال المباحث وقوات الحماية المدنية والقيادات التنفيذية بالوحدة المحلية، وتم الدفع ب٥ سيارات الإسعاف لمكان الحادث.



وبالمعاينة والفحص تبين أن الحادث أسفر عن مصرع "فؤاد عبده القلفاط" 30 عاما، نجار مسلح، و"محمود الصعيدي" 50 عاما، وتم نقل الجثتين لـ ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الرحمانية المركزى.



كما نتج عن الحادث إصابة كل من "مصطفي إبراهيم عبده" 40 عاما، و"مجدي أحمد أغا" 45 عاما، مصابين بكسور وسحجات وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، وجميعهم مقيمون بكفرالشيخ.



وتم نقل المصابين لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وجار البحث عن مفقودين آخرين تحت أنقاض مضيفة المسجد، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

