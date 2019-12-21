بصورة له.. وائل جمعة ساخرا من قفزة الدون: من هو كريستيانو رونالدو؟

نشر لاعب المنتخب الوطنى والنادى الأهلى السابق وائل جمعة، صورة لقفزة له في إحدى المباريات عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة تويتر والتي بلغت فيها قفزته لـ مترين و 76 سم .





وعلق وائل جمعة على الصورة قائلا ساخرًا "من هو كريستيانو رونالدو الأن".





وذلك بعد ان انتفضت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، أول أمس، بـقفزة البرتغالى كريستيانو رونالد لاعب نادى يوفينتوس الإيطالى، والتى استطاع من خلالها ان يحرز هدف رائع فى شباك نادى سامبدوريا الإيطالي، والتى أصبحت حديث السوشيال ميديا والتي بلغ ارتفاعها إلى مترين و 56 سم.





وكان الدون البرتغالى قد أحرز هدفا رائعا فى مرمى سامبدوريا، من ضربة رأسية رائعة، ارتقى خلالها صاروخ ماديرا إلى مترين و 56 سم، لحظة تسجيله الهدف، وأعاد هدف رونالدو في مباراة يوفنتوس وسامبدوريا إلى الأذهان هدفه الشهير في عام 2013 ضد مانشستر يونايتد عندما قفز على بعد 2.93 متر من الأرض.



