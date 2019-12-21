محتشمة كالعادة.. حنان مطاوع تخطف الأنظار بفستان أنيق

نشرت الفنانة حنان مطاوع صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام .



وظهرت حنان مطاوع متألقة، بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الأنظار ، مرتدية فستان باللون الكشمير، به بعض الاكسسوارات من الرقبة، ونسقت معه شال من الظهر يأخذ نفس قماش الفستان، وحقيبة يد انيقة، وهو ما جعل إطلالتها بسيطة وجذابة ومحتشم.



أما من الناحية الجمالية اعتمدت علي إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج البسيط والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الكشمير.