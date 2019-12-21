كريم عبد العزيز وهند صبرى الافضل سينمائيا فى حفل ديرجست

اختتم قبل قليل حفل جوائز دير جيست لعام 2019 وسط حضور فني كبير، ومنحت الفنانة صفية العمرى جائزة تقديرية على مشوارها الفنى، كما نال الفنان لطفى لبيب نفس الجائزة تقديرا لمشواره الفنى.



وحصل النجم كريم عبد العزيز عم أفضل ممثل سينمائي فيلم الفيل الازرق، وحصلت النجمة هند صبرى على أفضل ممثلة عن نفس الفيلم.



الفيل الأزرق 2 عرض مؤخرا بعد خمس سنوات من أحداث الجزء الأول، بزواج الدكتور يحيى الذي يقوم بدوره الفنان كريم عبد العزيز من لبنى التي تجسدها نيللي كريم، ثم يتم استدعاؤه بعد ذلك لقسم الحالات الخطرة ليلتقي هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته.



الفيل الأزرق 2 إنتاج شركة سينرجى فيلمز وإشراف عام المنتج أحمد بدوى، وضم نفس فريق عمل الجزء الأول وفي مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجوم كريم عبد العزيز ونيللي كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبري في الجزء الثاني ومروان يونس، كما ظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد.