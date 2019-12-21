راندا البحيرى انتظروا عرض مسلسل الأخ الكبير

نشرت الفنانة راندا البحيرى صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى بموقع الصور و الفيديوهات الانستجرام.



وكانت الصورة من كواليس مسلسل الاخ الكبير المقرر عرضه قريبا بالقنوات الفضائية .



ونالت الصورة إعجاب الجماهير قائلين عمل رائع بأذن الله



مسلسل "الأخ الكبير" ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة وهو تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة "سينرجي"، وبطولة محمد رجب، أيتن عامر، عبير صبري، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكي، محمود حجازي، إيهاب فهمي، رندا البحيري، هاجر أحمد، أحمد حلاوة.