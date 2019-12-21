ميريام فارس تثير الجدل مع رجل بالسعودية

نشرت المطربة اللبنانية ميريام فارس، مقطع فيديو قصير عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، رصدت فيه لحظة وصولها إلى العاصمة السعودية الرياض، على هامش حفلتها الغنائية هناك.وظهرت ميريام فارس، في الفيديو وهي تخرج من سيارتها، ثم يقترب منها رجل ويحتضنها بشدة ويقبلها في الشارع، لتثير حالة كبيرة من الجدل حول هوية هذا الرجل الذي لم تكشف عنه.كانت ميريام فارس، أثارت الجدل أيضًل بتصريحات صحفية صادمة إلى الجمهور السعودى حيث قالت: «أنا هنا بموسم الرياض مسموح لى "أهز رقبتى فقط ولكن فى حفل الميدل بيست هاخد راحتى فى الرقص».وأحيت الفنانة ميريام فارس، حفلا غنائيا ضخما في المملكة العربية السعودية ضمن موسم الرياض، برفقة الفنان سعد المجرد.وشهد الحفل حضورا جماهيريا ضخما، بينما قدمت ميريام فارس، عددا كبيرا من أبرز أغانيها منها: "واحشني ايه"، و"أنا والشوق"، ونفسي أقولهالك".