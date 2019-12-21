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حوادث

النتيجة النهائية لمجلس إدارة نادي قضاة مصر..عبد المحسن رئيسًا و15عضوا من قائمته.. وزيدان مستقل

السبت 21/ديسمبر/2019 - 07:27 ص
المستشار محمد عبدالمحسن
المستشار محمد عبدالمحسن
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عمرو خليفة و جودت عيد
أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي قضاة مصر برئاسة المستشار المحمدي قنصوة؛ النتيجة النهائية في انتخابات التجديد الكلي لمجلس إدارة النادي.

وجاء مجلس الإدارة الجديد، على النحو التالي:
- المستشار محمد عبدالمحسن رئيسًا لنادي القضاة ( 2627 صوتا)

- المستشار أبوالمجد عيسى رئيس محكمة الإستئناف الأسبق بمقعد المتقاعدين ( 2541 صوتا)

-المستشار رضا محمود السيد المستشار بمحكمة النقض مقعد المستشارين (2764صوتا)

- المستشار حازم رسمى المستشار بمحكمة الاستئناف- مقعد المستشارين ( 2747 صوتا)

-المستشار أبوالحسين فتحى قايد نائب رئيس محكمة النقض- مقعد المستشارين ( 2677 صوتا)

-المستشار محمد صبحى خليفة رئيس محكمة الإستئناف- مقعد المستشارين (2591 صوتا)

- المستشار طارق أبوزيد رئيس محكمة الاستئناف- مقعد المستشارين (2337 صوتا)

-المستشار محمود زيدان، رئيس المحكمة- مقعد رؤساء المحاكم (2850 صوتا)- مستقل

-المستشار شادى خليفة، رئيس المحكمة- مقعد رؤساء المحاكم ( 2620 صوتا)

-المستشار حمدى عبدالتواب، رئيس محكمة- مقعد رؤساء المحاكم ( 2382 صوتا)

- المستشار أحمد سمير الجمال، رئيس المحكمة- مقعد رؤساء المحاكم (2374 صوتا)

- المستشار محمد بهاء جمال الدين، رئيس محكمة- مقعد رؤساء المحاكم ( 1203 أصوات)

- المستشار أسامة الصيرفى المحام العام بنيابة النقض- مقعد أعضاء النيابة العامة ( 2208 أصوات)

- المستشار محمود الميرغنى المحامي العام بنيابة النقض- مقعد أعضاء النيابة العامة ( 3114 صوتا)

- المستشار حازم أبوسديرة المحامي العام بنيابة النقض- مقعد أعضاء النيابة العامة ( 3419 صوتا)

- المستشار محمد هانى عبدالجابر رئيس النيابة- مقعد أعضاء النيابة العامة ( 3231 صوتا)

- المستشار محمد فاروق وكيل النائب العام- مقعد أعضاء النيابة العامة ( 1355 صوتا).
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