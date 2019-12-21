AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الجنائية الدولية تعتزم فتح تحقيق بشأن جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية

السبت 21/ديسمبر/2019 - 08:32 ص
صدى البلد
Advertisements
وكالات
أكدت رئيسة الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أنها ستفتح تحقيقا كاملا فيما تردد حول ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية فور تحديد نطاق السلطة القضائية للمحكمة في هذا الشأن.

يفتح الإعلان الباب لاحتمال توجيه اتهامات لإسرائيليين أو لفلسطينيين. ورحب الفلسطينيون بالقرار لكن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو قال إن المحكمة غير مختصة بالعمل في الأراضي الفلسطينية.

وقالت بنسودا إن الفحص الأولي لجرائم الحرب المزعومة والذي فٌتح في عام 2015 أسفر عن معلومات كافية توفي بجميع متطلبات فتح التحقيق. وأضافت في بيان ”لدي قناعة بأن... جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية بما يشمل القدس الشرقية وفي قطاع غزة“.

وقالت إنها قدمت طلبا لقضاة المحكمة لإصدار حكم بشأن ولايتها القضائية في هذه القضية بسبب التنازع على الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية. وتابعت قائلة ”طلبت على وجه التحديد تأكيدا على أن الأراضي التي يمكن فيها للمحكمة ممارسة صلاحياتها، والتي يمكنني أن أخضعها للتحقيق، تشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية“.

وأضافت أن تحديد المناطق التي تستطيع إجراء التحقيق فيها يجب أن يتم قبل الشروع فيه بدلا من ”الاستقرار عليه لاحقا من القضاة بعد استكمال التحقيق“. ولم يتضح بعد متى سيتم اتخاذ قرار لكن بنسودا قالت إنها طلبت من المحكمة أن ”تبت على وجه السرعة“ وأن تسمح للضحايا المحتملين بالمشاركة في الإجراءات.

ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالإعلان عن فتح التحقيق المزمع قائلة إن التحقيق ”طال انتظاره في الجرائم التي ارتكبت وترتكب في أرض دولة فلسطين المحتلة... بعد ما يقرب من خمس سنوات من بدء الدراسة الأولية في الحالة“.

وقال رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني على تويتر ”نعم هذا هو يوم أسود بتاريخ إسرائيل ... قرار المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية هو انتصار للعدالة و للحق الفلسطيني“.

وقال نتنياهو إن المحكمة غير مختصة بالعمل في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف في بيان ”ليس للمحكمة ولاية قضائية في هذه القضية. المحكمة الجنائية الدولية لها سلطة فقط لنظر الالتماسات التي تقدمها دول ذات سيادة. لكن لا وجود لدولة فلسطينية“.

ويدخل في سلطة المحكمة الجنائية الدولية نظر قضايا جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب في أراضي الدول الموقعة على اتفاق قيامها وعددها 123 دولة.

ولم تنضم إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية لكن السلطة الفلسطينية، وهي هيئة حكم ذاتي محدود في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، انضمت إلى المحكمة.

وقال ممثلو الادعاء في الجنائية الدولية في ديسمبر كانون الأول إن التحقيق الأولي في الضفة الغربية ركز على ”ما قيل عن أنشطة متعلقة بالمستوطنات بمشاركة السلطات الإسرائيلية“.

ويعتبر الفلسطينيون والكثير من الدول المستوطنات غير قانونية بموجب معاهدة جنيف التي تحظر الاستقرار على أراض تم الاستيلاء عليها وقت الحرب. وتعارض إسرائيل ذلك وتعلل باحتياجاتها الأمنية وتستشهد بالكتاب المقدس وبأحداث تاريخية وبصلات سياسية لإثبات ما يربطها بالأرض.

كما نظر مكتب الادعاء بالمحكمة في مزاعم ارتكاب إسرائيل لانتهاكات في قطاع غزة وفي أن أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية مارست التعذيب وفي أن السلطات الفلسطينية دفعت أموالا لأسر فلسطينيين شاركوا في هجمات على إسرائيليين.

ورحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالقرار. وقال فوزي برهوم المتحدث باسم الحركة إن قرار الجنائية الدولية ”خطوة في الاتجاه الصحيح تعكس انكشاف طبيعة الاحتلال الإسرائيلي لدى المنظومة الدولية“.

وأضاف ”حركة حماس تبدي استعدادها التام لتسهيل مهام أي لجان منبثقة بالخصوص والتعاون معها ورفدها بكافة الوثائق والقرائن والبراهين التي تدلل على جرائم الاحتلال وانتهاكاته بحق أبناء شعبنا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حقوق إنسان البرلمان تطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

الجنائية الدولية تعرب عن قلقها من محاولات ضم غور الأردن إلى الكيان الصهيوني

الجنائية الدولية تعتزم التحقيق في ارتكاب جرائم حرب على الأراضي الفلسطينية

أول تعليق إسرائيلي على قرار الجنائية الدولية التحقيق في ارتكاب جرائم حرب بغزة

جرائم حرب.. الجنائية الدولية تعلن فتح تحقيق في انتهاكات الاحتلال ضد الفلسطينيين

ترحيب فلسطيني بتحقيق الجنائية الدولية حول جرائم حرب ارتكبها الاحتلال

ترشيحاتنا

عباءة وشماغ.. نجوم العالم يثيرون الضجة بمظهرهم السعودي.. صور

21 ديسمبر ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هى نصيحة الأبراج لك

خس 6 كيلو فى أسبوعين بدون آثار جانبية

مبروك عطية: لا أنصح الشباب بهذا النوع من الزواج |فيديو

اعرف خط السير وسعر التذكرة | 10 معلومات عن أتوبيس القاهرة ذي الطابقين.. صور

طارق سليمان: الجهاز الطبي لليفربول يهيمن على محمد صلاح خلال معسكرات المنتخب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اعرف خط السير وسعر التذكرة | 10 معلومات عن أتوبيس القاهرة ذي الطابقين.. صور

من رانيا يوسف لـ دينا الشربينى ومى عمر.. نجمات تألقن بالفساتين القصيرة فى 2019

عباءة وشماغ.. نجوم العالم يثيرون الضجة بمظهرهم السعودي.. صور