ثغرة أمنية خطيرة في تطبيق تويتر على هواتف الآندرويد.. تعرف على كيفية تجنبها

كشفت شركة تويتر "Twitter"، عن ثغرة أمنية في تطبيقها الخاص بنظام التشغيل أندرويد، مما قد يعرض الرسائل المباشرة للمستخدمين ومعلومات الموقع للخطر، وحثت المنصة مستخدمي هواتف أندرويد لتحديث التطبيق فورا، بحسب ما ذكره موقع "mashable".





وتقول الشركة في إحدى التدوينات: "إنها أصلحت المشكلة وحدثت تطبيقها لنظام أندرويد بسبب ثغرة أمنية قد تسمح لشخص ما بمشاهدة المعلومات غير العامة المتعلقة بحساب المستخدم، فضلًا عن التحكم في ذلك لإرسال تغريدات ورسائل مباشرة".





وأضافت أنه يجب على مستخدمي أندرويد تحديث تطبيقهم في أسرع وقت ممكن لحماية حساباتهم، وفي حال لم يتمكن المستخدم من تحديث التطبيق، فيجب عليه استخدام نسخة الويب twitter.com حتي يتمكن من تحديث التطبيق.





ووفقا للتدوينة أوضحت الشركة أن الاستفادة من الثغرة تحتاج إلى عملية معقدة لإدخال تعليمات برمجية ضارة في مناطق التخزين المقيدة لتطبيق تويتر على أندرويد، كما قد يكون الخطأ قد سمح أيضًا للمتسللين بالوصول إلى معلومات موقع شخص ما والرسائل المباشرة وتغريداته المحمية.





وأشارت منصة التدوين المصغرة إلى أنها لم تعثر على أي دليل على ما إذا كانت خدمة جهة خارجية قد استغلت هذه الثغرة الأمنية، ومع ذلك، فإنها تشير إلى أنه لا يمكنها أن تكون متأكدة تمامًا، لذا فإنها تتوخى الحذر الشديد.





وتتواصل الشركة مع الأشخاص الذين يمكن أن يتعرضوا لهذه الثغرة الأمنية بشكل مباشر من خلال تطبيق تويتر أو عبر البريد الإلكتروني مع إرسالها تعليمات حول كيفية حماية الحسابات.



