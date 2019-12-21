هجمات إرهابية بـ«الدرونز» تستهدف منشآت نفطية في سوريا

تعرضت مصفاة حمص ومعمل غاز جنوب المنطقة الوسطى، ومحطة الريان للغاز لاعتداءات إرهابية متزامنة بالدرونز تسببت ببعض الأضرار في الوحدات الإنتاجية.





ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم قوله في تصريح للصحفيين خلال تفقده مصفاة حمص بعد الاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له ليلًا إن الاعتداء تسبب بأضرار في بعض الوحدات الإنتاجية مبينًا أن الاستهداف ممنهج للقطاع النفطي ومتزامن للمواقع النفطية الثلاثة في التوقيت وبنفس الآلية.





وأشار غانم إلى أنه بعد وقوع الاعتداءات باشرت فرق الإطفاء التابعة لوزارة النفط على الفور بمؤازرة وحدات إطفائية بإخماد النيران وبدأت الورشات الفنية بعمليات الإصلاح.





وأوضح أن الاعتداءات أدت إلى خروج عدد من الوحدات الإنتاجية في المواقع الثلاثة عن العمل ولكن الفرق الفنية وفرق الإطفاء استطاعت خلال الساعات الأولى السيطرة على النيران وبدأت الورشات الفنية بتقييم الأضرار والبدء بأعمال الصيانة.





وأكد الوزير غانم أن العمال بمعمل الجنوب عملوا على تجنيب المعمل مشكلة كبيرة من خلال إجراء فني تمثل بتحويل الغاز مباشرة إلى الشبكة دون دخوله إلى المعمل ما أثبت أن العمال على قدر المسؤولية ويتمتعون بكفاءة عالية.



