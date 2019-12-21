AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

هجمات إرهابية بـ«الدرونز» تستهدف منشآت نفطية في سوريا

السبت 21/ديسمبر/2019 - 10:53 ص
صدى البلد
Advertisements
عرفة البنداري
تعرضت مصفاة حمص ومعمل غاز جنوب المنطقة الوسطى، ومحطة الريان للغاز لاعتداءات إرهابية متزامنة بالدرونز تسببت ببعض الأضرار في الوحدات الإنتاجية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم قوله في تصريح للصحفيين خلال تفقده مصفاة حمص بعد الاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له ليلًا إن الاعتداء تسبب بأضرار في بعض الوحدات الإنتاجية مبينًا أن الاستهداف ممنهج للقطاع النفطي ومتزامن للمواقع النفطية الثلاثة في التوقيت وبنفس الآلية.

وأشار غانم إلى أنه بعد وقوع الاعتداءات باشرت فرق الإطفاء التابعة لوزارة النفط على الفور بمؤازرة وحدات إطفائية بإخماد النيران وبدأت الورشات الفنية بعمليات الإصلاح.

وأوضح أن الاعتداءات أدت إلى خروج عدد من الوحدات الإنتاجية في المواقع الثلاثة عن العمل ولكن الفرق الفنية وفرق الإطفاء استطاعت خلال الساعات الأولى السيطرة على النيران وبدأت الورشات الفنية بتقييم الأضرار والبدء بأعمال الصيانة.

وأكد الوزير غانم أن العمال بمعمل الجنوب عملوا على تجنيب المعمل مشكلة كبيرة من خلال إجراء فني تمثل بتحويل الغاز مباشرة إلى الشبكة دون دخوله إلى المعمل ما أثبت أن العمال على قدر المسؤولية ويتمتعون بكفاءة عالية.

وبين الوزير غانم أن الحرب لم تنته وتتعدد فصولها وأشكالها واليوم نشهد أحد هذه الفصول وهو الاستهداف الممنهج للقطاع النفطي بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال الحصار موضحًا أنه يوم أمس تعرضت أيضًا إحدى الحفارات في موقع الهيل للاستهداف.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ندب المعمل الجنائى لمعاينة حريق مصنع القناطر.. والنيابة تستمع لأقوال صاحبه

محمد بن سلمان في الإمارات.. تفاصيل 7 مبادرات استراتيجية بين الرياض وأبوظبي

مصدر حكومي سوري: هجمات إرهابية على عدد من المنشآت النفطية والغازية

ترشيحاتنا

هل من له نسب بآل بيت النبي يعامل كغيره من البشر يوم القيامة | أزهري يوضح| فيديو

شوقي غريب يكشف موقفه من عقوبة عمرو وردة فى المنتخب الأول.. فيديو

ملكة جمال الأنوثة..شاهد| نرمين الفقى بإطلالة شتوية أنيقة

رضوى الشربيني ساخرة: أنا بعمل إيه في ببجي

شاهد.. لحظة اغتيال مطلق النار على جهاز الأمن الفيدرالي الروسي وكشف هويته

أسعار تويوتا مصر toyota egypt اليوم بعد تراجع الدولار في مصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من أنامل سامو هجرس.. شاهد فستان شيماء سيف في دير جيست

ليوناردو دي كابريو وحبيبته كاميلا مورون يمارسان التزحلق على الثلج ..صور

بفستان أسود شفاف.. نيرمين ماهر تتألق فى حفل دير جيست