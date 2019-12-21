عبدالحفيظ يعلن جاهزية أحمد فتحي لمواجهة الاتحاد السكندري بالدوري

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية أحمد فتحي، الظهير الأيمن للفريق لمباراة الاتحاد السكندري المقرر لها بعد غدٍ الاثنين، في الجولة العاشرة من منافسات الدوري الممتاز.
وكان فتحي تعرض للإصابة في الركبة عقب مباراة حرس الحدود قبل الأخيرة، وغاب بسببها عن مباراة الإسماعيلي الأخيرة.
يذكر أن الأهلي يختتم استعداده غدا الأحد لمواجهة الاتحاد السكندري مساء الاثنين.
ويمتلك الأهلي 21 نقطة يعتلي بها صدارة الدوري الممتاز بعد تحقيق العلامة الكاملة بالفوز في سبع مباريات؛ على حساب سموحة بهدف نظيف، والإنتاج الحربي برباعية نظيفة، وأسوان بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد، والجونة برباعية نظيفة، ووادي دجلة بثلاثية دون رد، وحرس الحدود بهدف نظيف، والإسماعيلي بنفس النتيجة.